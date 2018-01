Arian Joel Giordano, el pibe de Junín que jugará en Gimnasia y Esgrima de La Plata

El juvenil Arian Joel Giordano viajó ayer a La Plata donde se sumará a las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima. Familias y amigos le organizaron una emotiva despedida al pibe de Junín que lleva entre su equipaje la ilusión de triunfar en el fútbol grande de la Argentina.

Arian tiene como referentes principales a su madre Raquel Maraviglia y a su padre Marcelo Giordano, ambos reconocidos atletas de nuestra ciudad. Antes de partir, el buen defensor repasó su historia y contó sus emociones en una charla exclusiva con Democracia.

Sobre su pasado, dijo: "Soy categoría 2000 y me he formado de la escuelita del Club Social que estuvo a cargo de Mauricio Gianfrancesco, quien junto a su ayudante, el Pela, fueron mis primeros formadores y me transmitieron lo grandes personas que son".

Agregó: "Después pasé a ser jugador de la Liga Deportiva del Oeste, vistiendo la camiseta de La Loba. Luego mi primer salto de calidad fue en Sarmiento de Junín, donde tuve la suerte de salir campeón en dos categorías".

Tras su paso por Sarmiento, Arian contó que tuvo "la suerte de vestir grandes camisetas como la de Rosario Central, Belgrano de Córdoba (en el cual perdí la final de AFA contra Boca, en el año 2015) y por último jugué en Estudiantes de La Plata".

El joven juninense que se radicará en La Plata, contó que en cada club que estuvo "me dejaron grandes enseñanzas como así también un montón de decepciones", "pero son esas cosas que tiene el fútbol que a uno lo empujan a seguir con la cabeza en alto y luchando para conseguir mi objetivo".

A los 16 años, Arian jugó en Villa Belgrano de nuestra ciudad. Sobre esa experiencia, recordó: "Después de un año muy difícil en Estudiantes regresé a mi ciudad para vestir los primeros 6 meses del 2017 la camiseta de Villa Belgrano, pudiendo debutar en primera con 16 años bajo las órdenes de Cristian Moreno, un excelente profesional pero sobre todo gran persona".

En la segunda parte de 2017, Arian Giordano fue convocado para integrar el plantel de primera división de River Plate de Junín; y ahora su próximo club será el "Lobo" platense.

Sobre su llegada a Gimnasia, explicó: "Gracias a Dios y a Tony Pierguidi, reconocido ex futbolista profesional, hoy tengo la suerte de que otro equipo grande de primera división de la Argentina se fije en mis condiciones futbolísticas".

Con tono emocionado, completó: "Agradezco al presidente y a todo el club River Plate por haberme abierto las puertas del club y por permitirme haber conocido gente maravillosa. Ha sido un orgullo haber vestido esa camiseta y espero vestirla nuevamente en mi regreso".

Por último, confesó que su gran sueño es "jugar en primera división". "Agradezco a mi familia que son el pilar fundamental, ellos están en mis peores momentos, son la fuerza que me motiva a seguir día a día", finalizó.

Más juveniles de la Región en clubes de primera división

Son varios los jóvenes futbolistas de la Región que juegan en clubes de primera división. Justamente en Gimnasia y Esgrima de La Plata está el pibe de Lincoln, Enzo Martínez (20), quien el año pasado puso la firma en su primer contrato y será jugador del "Lobo" por los próximos tres años.

También de Lincoln es Gonzalo Lamardo, quien forma parte del plantel mayor de Boca que dirige Guillermo Barros Schelotto. Un escalón más abajo, el delantero juninense Tomás Fernández y el arquero linqueño Federico Abadía integran la Reserva de Boca que dirige el "Flaco" Schiavi.