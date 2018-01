Guillermo, “incómodo” por el escándalo de Cardona y Barrios

El técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, admitió ayer que lo "incomodó" el confuso episodio que protagonizaron el fin de semana los futbolistas colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios con mujeres en un departamento de Puerto Madero.

Además el DT adelantó que una vez que se expida la Justicia tomará una decisión en conjunto con la dirigencia. Es que sobre ambos jugadores pesa una denuncia por presuntas lesiones, amenazas y violencia de género.

"Estaba incómodo por la situación que nos tocaba vivir, no sabíamos que había pasado y no podíamos seguir entrenándonos normalmente de cara al partido ante Colón, nuestro primer objetivo del año", afirmó Barros Schelotto.

"No soy quien deba juzgarlos. Esperaremos que dictamine la Justicia y con la dirigencia en conjunto tomaremos una decisión sobre su futuro", agregó.

"Ahora si vuelven tendrán que estar al 100 por ciento porque están en Boca", sentenció el DT "xeneize".

Al ser consultado acerca del equipo que pondrá en el mencionado partido dijo: “Todos los que están acá (en Mar del Plata) pueden jugar. A (Carlos) Tevez lo tengo en consideración. Será un partido de alto nivel, esos que marcan desde lo físico y futbolístico el nivel de cada equipo”.

En cuanto al esquema del equipo, Barros Schelotto comentó: “Con la llegada de Wanchope (Ramón Abila) podemos jugar con él de punta y Tevez más atrás. Vamos a ir viendo, a analizar cada entrenamiento y cada partido el rendimiento, tendremos en cuenta el rival y ahí vamos a decidir”.

Más tarde señaló que espera tener para el encuentro frente a Colón en el reinicio de la Superliga a Pablo Pérez, quien sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda mientras que indicó que las lesiones a largo tiempo como las de Fernando Gago y Darío Benedetto no pueden hacerle “cambiar el rumbo” y deben seguir preparando el mejor equipo “para ganar el partido ante Colón”.

El entrenador de Boca evitó polemizar con su par de River Marcelo Gallardo, quien había dicho: “Que (Mauricio) Macri haya sido presidente de Boca o (Claudio) Tapia sea hincha de Boca nos hace tener que estar con la guardia alta siempre“.

“Quizás es difícil entender por qué lo dijo, no vi la nota de Gallardo. No vi el contexto en el que lo dijo, pero es un gran entrenador, le ha ido bien y el domingo nos enfrentamos”, expresó.

Asimismo añadió: “No soy quién para juzgarlo. Los partidos de fútbol se ganan y se pierden dentro de la cancha, no creo que haya cuestiones extrafutbolísticas que tengan que ver. Me ha tocado dirigir otro equipo, jugar frente a los grandes y ganar el partido”.