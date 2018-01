Manuel Moretti y su pasión por el Verde

-Naciste en Junín, pero casi terminás pincharrata...

- Es que mi abuelo se hizo pincha porque era cercano a Osvaldo Zubeldía, que también era de Junín. Entonces me hice fanático de Estudiantes hasta los 12 años. En ese momento por Sarmiento sentía sólo cariño, pero en la gran campaña del 80, ya con el ascenso, fue todo tan conmovedor que se convirtió en mi devoción. Tener al equipo de tu ciudad en Primera los domingos no era común. La primera vez que vi a Sarmiento fue contra Deportivo Riestra en la C y ganamos 6 a 1. Sarmiento fue mi segundo amor, pero mi primer gran amor fue el Pincha.

- Pregonás el fútbol asociado, por abajo, con toques. ¿No es raro para un hincha de de un equipo de categorías menores?

- Sarmiento siempre fue protagonista en las categorías del ascenso y generalmente lo hizo jugando bien. El campeón del '77 hizo 111 goles en un campeonato y fue récord durante un largo tiempo. Nosotros tuvimos muchos equipazos, el histórico del 81 con Toti Iglesias y Gareca entre otros.

- ¿Qué se siente jugar en Primera y enfrentar a los grandes?

- Es un placer, pero lo importante es que puedas jugar bien. Ojo que le ganamos a todos los grandes, eh. En realidad, cuando sos un equipo chico, todo cuesta un poco más.

- El tuyo es uno de los tantos casos de hacer todas las inferiores y quedarte en la puerta.

- Jugué hasta los 17 o 18, pero nunca estuve muy cómodo. En octava jugué de 2, en séptima un campeonato fui de 4, un desastre. No sentía la competitividad y nunca lo disfruté. En 40 partidos hice nada más que un gol y solo la pasé bien dos veces: jugando de 5 porque manejaba la pelota y el equipo jugaba en función de lo que yo distribuía.

- La canción de Estelares "Ella dijo" la cantan muchas hinchadas ¿Qué sentís cuando la escuchás?

- Es alucinante. Se me ocurrió a mí, pero ya le pertenece a las hinchadas. Lo que pasó es un milagro con cierta lógica. Es un tema romántico que se me ocurrió en otro plan. El primer video que nos mostraron fue de La Guardia Imperial de Racing, y después se hizo súper popular. Me pasó entrar en un Boca-San Lorenzo y escucharla en las dos hinchadas. Los Tigres de Monterrey la eligieron para un institucional cuando salieron campeones. Se cantó en Barcelona, en Gremio de Brasil, Colo-Colo en Chile y, por supuesto, en Sarmiento de Junín.

- ¿Cuál es tu "día perfecto" como hincha?

- Mi vida es de viajes permanentes, entonces me cuesta ir a la cancha. El día perfecto es cuando el equipo gana y ya cuando juega bien estás contento. Soy muy hincha, me cambia olímpicamente el humor una derrota o un triunfo. Son épocas bravas y ya no estoy tan exigente. Trato de calmarme y no amargarme porque si no, no puedo ni cenar. Así es el universo del fanático.