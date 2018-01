River regresó de Miami y ya piensa en el clásico con Boca

El plantel "millonario" volvió ayer a la mañana a Buenos Aires tras la pretemporada en Miami, en medio del festejo del cumpleaños número 42 del entrenador, Marcelo Gallardo quien recibió los saludos y las felicitaciones en pleno vuelo AAA 931 de Aerolíneas Argentinas. El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, que estaba a préstamo en Independiente de Medellín, es el apuntado para convertirse en la tercera incorporación.

El "Muñeco" Gallardo viajó junto a sus colaboradores y parte del plantel y en medio del vuelo recibió el saludo de todos, incluso de otros pasajeros famosos, entre los que se encontraban dos fanáticos del Millonario: el actor Nicolás Vázquez y la periodista María Laura Santillán, a quienes se sumó un reconocido hincha de Boca, Adrián Suar.

Asimismo la cuenta oficial del club de twitter, @carpoficial, lanzó una campaña en las redes sociales para que todo los hinchas le dejen un saludo al DT y en pocas horas las menciones superaron el millar de interacciones.

Por otro lado, el plantel que arribó en diferentes vuelos en las primeras horas de la mañana, ayer tuvo descanso y hoy a las 9 volverá al trabajo de cara al amistoso del domingo frente a Boca, en el superclásico de verano que se jugará en Mar del Plata.

Respecto de ese encuentro, el defensor Jonatan Maidana dijo que “el del domingo es un partido de preparación, un amistoso y lo tomamos con la seriedad del caso, pero sabiendo que lo importante es la competencia oficial y entre ellos la final de la Supercopa Argentina ante el rival de siempre”, a jugarse el 14 de marzo en Córdoba.

“Todo lo que tenemos por jugar en el semestre es un gran desafío y es muy lindo por todo lo que tenemos por competir. Hicimos una muy buena pretemporada, se disfrutaron todos los trabajos y se sumaron jugadores que le van a dar un salto de calidad al equipo”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de tener que ser suplente, Maidana señaló que “siempre tuve la idea de que hay que pelearla y trabajo con esa idea, no ha cambiado. Voy a apoyar al equipo desde donde me toque estar y desde donde el entrenador decida que debo aportar”.

Rodrigo Mora, por su parte, al arribar a Ezeiza dijo que “todos pensaban que no podía arrancar a la par del grupo y pude hacer la pretemporada sin dolores y sin problemas. Estoy feliz por eso y ahora me queda seguir trabajando para cuando el entrenador quiera tenerme en cuenta”.

“Se que me falta un poco más, pero lo importante es que pude estar a la par de todos y muy agradecido a todos los que me apoyaron y estuvieron al lado, voy a seguir entrenando y trabajando duro, estoy muy feliz de poder haber vuelto a hacer una pretemporada”, añadió el jugador uruguayo.