Confirman que el capitán Pablo Pérez sufrió una distensión

El volante y capitán de Boca Juniors, Pablo Pérez, quien tras el encuentro del miércoles por la noche frente a Aldosivi de Mar del Plata sufrió una molestia fuerte en el gemelo izquierdo, finalmente sufre de una "distensión de sóleo", según confirmó el parte médico oficial del club.

Poco antes de conocerse el resultado oficial, el volante se había esperanzado en que los resultados "no den un desgarro".

"Tengo una molestia fuerte en el gemelo. Ya me dieron los estudios, los médicos me van a llamar y me van a confirmar. Ojalá que los resultados no den un desgarro", había asegurado Pérez a la salida de una clínica porteña, luego del partido de anoche en Mar del Plata.

"Me desgarré en otras oportunidades pero no tan arriba. Así que todavía no sé qué tengo. Es una molestia fuerte, ayer salí por precaución. Me di cuenta enseguida. La lesión fue sin pelota y sin contacto. Me lastimé solo", se lamentó.

Mix

Boca llevó adelante una nueva práctica en la ciudad de Mar del Plata y se prepara para el encuentro del próximo domingo frente a River.

Si bien todavía Guillermo Barros Schelotto no dio pistas sobre el equipo, pondrá un mix de titulares y suplentes para afrontar el Superclásico.

Una de las dudas está en la mitad de la cancha, debido a que sin Wilmar Barrios ni Pablo Pérez, el Mellizo evalúa si arriesga a Nahitán Nandez.

Un posible once tendría a Agustín Rossi; Julio Buffarini, Santiago Vergini, Agustín Heredia, Emmanuel Más; Sebastián Pérez, ¿Nández?; Cristian Espinoza, Carlos Tevez, Gonzalo Maroni; Walter Bou.