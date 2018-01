Cuatro delanteros, en la mira de Sarmiento

Mientras el plantel profesional de Sarmiento continúa con los trabajos de pretemporada en San Luis, la dirigencia viene avanzando en las negociaciones para contratar a un delantero. Hasta el momento, Guillermo Beltrán, Federico Anselmo, Lucas Passerini y Ramón Mieres son los nombres que suenan más fuerte.

En el caso del atacante paraguayo Guillermo Beltrán, Sarmiento ya había intentado contratar sus servicios no hace mucho y en este nuevo contacto el delantero de 33 años ya habría dado buenas señales para arribar a Junín. En la actualidad, integra el plantel del Club Guaraní de la Primera División de Paraguay.

Federico Marcelo Anselmo sería otra de las opciones. El juvenil de 23 años, que se formó futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, integra el plantel de Argentinos Junior pero no sería tenido en cuenta por el entrenador Alfredo Berti y por eso Sarmiento se transforma en una buena opción. Tuvo un paso por Atlético Rafaela y también por Unión de Santa Fe.



\LEÉ MÁS: Pobre empate de Sarmiento en San Luis



Otro jugador que interesa es Lucas Passerini. El atacante de 23 años, oriundo de la cordillera chubutense, tuvo su última experiencia en el plantel de Tigre pero tampoco será tenido en cuenta para lo que viene y por eso está en la búsqueda de un nuevo club. También jugó en Comunicaciones y en Estudiantes de Caseros, clubes donde convirtió una importante cantidad de goles.

Por último, el cuarto delantero que Sarmiento podría contratar es Ramón Nazareno Mieres, quien vio con buenos ojos la propuesta del Verde, ya que su deseo sería el de sumar experiencia en un torneo competitivo como lo es el de la B Nacional. Mieres es de Resistencia, Chaco; mide unos 1,84 m; y se formó en las inferiores de Tigre. Fue quien se las ingenió para hacerle un gol al Sarmiento de Caruso; en la temporada donde el Verde terminó salvando la categoría con el gol de Renzo Spinaci en Bahía Blanca.

En definitiva, son horas claves para que la dirigencia de Sarmiento confirme la llegada del nuevo refuerzo que, tal cual lo pidió el entrenador Iván Delfino, servirá para reforzar la zona de ataque.

Mientras se aguarda la llegada del segundo y último refuerzo (ya llegó el enganche Gabriel Sanabria) el plantel profesional de Sarmiento trabajó ayer en doble turno en la provincia de San Luis; y hoy partirá rumbo a Córdoba donde mañana, a las 9, jugará contra Talleres el último amistoso preparatorio.

El próximo rival

En el reinicio de la B Nacional, por la fecha 13, el equipo de nuestra ciudad visitará a Juventud Unida de Gualeguaychú en un partido que se jugaría el viernes 2 de febrero, a las 21.

El equipo entrerriano, que conduce tácticamente Javier Osella, viene realizando una dura pretemporada con exigentes trabajos que son diagramados por el preparador físico Fernando Morelli.

En relación a las incorporaciones el entrenador fue claro en cuanto a su deseo de mantener todos los jugadores del plantel como mayor refuerzo y fue algo que le pudieron cumplir. Por lo que salvo algo inesperado Juventud no incorporará para cuidar su economía. La única salida fue la de Carlos Soria, un jugador joven que fue cedido a préstamo para disputar el Torneo Federal C con Deportivo Urdinarrain.

Juventud Unida jugará tres encuentros amistosos durante la pretemporada. Mañana visitará a Patronato en Paraná, en tanto que el 23 viajará hasta Floresta para jugar ante All Boys y cerrará sus amistosos el 26 enfrentando como local a Defensores de Pronunciamiento.