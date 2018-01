Pratto jugará unos minutos ante Boca

Desde su llegada, Lucas Pratto no se dio el lujo de perder ni un minuto en su puesta a punto. Ya bien metido en el seno del grupo, el Oso se entrena con el objetivo de estar al 100% para el inicio de la temporada el próximo 28 de enero, ante Huracán por la Superliga. “Prefiero jugar ante Huracán y no con Boca”, había dicho el delantero en una entrevista. Claro, jugar por los porotos vale más, pero para ello, Marcelo Gallardo piensa probarlo y darle minutos ante el Xeneize, el próximo domingo en Mar del Plata.

El ex delantero del San Pablo jugaría unos treinta minutos contra Boca, ya que se lo ve en óptimas condiciones. Este miércoles, laburó a la par del resto de sus compañeros, mediante trabajos de fuerza, velocidad, le dio a la pelota y efectuó ejercicios físicos-técnicos de mucha intensidad. Por todo eso, seguramente formará parte del banco de suplentes en el clásico en Mardel, y esperará entrar.