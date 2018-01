Guillermo probará a sus “4 Fantásticos” contra Aldosivi

El 27 de agosto del 2000, bajo la conducción técnica de Américo Rubén Gallego, fue la primera función de un cuarteto que dio que hablar en el fútbol argentino. Pablo Aimar, Ariel Ortega, Javier Saviola y Juan Pablo Ángel conformaron los “4 Fantásticos” de River.

Casi 18 años después, Boca promete conformar un ataque que dará que hablar en el fútbol argentino y continental. Hoy, desde las 22:10, en el José María Minella, Guillermo Barros Schelotto le dará rodaje a su ofensiva conformada por Cristian Pavón, Carlos Tevez, Edwin Cardona y Ramón Wanchope Ábila.

Ante la lesión de Darío Benedetto, y con las incorporaciones de Carlitos y el ex Huracán y Cruzeiro, el Xeneize irá en búsqueda de la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina.

El resto de los once será la base que terminó jugando el semestre pasado, a excepción de Fernando Gago y Leonardo Jara, quienes se encuentran en plena recuperación de sus lesiones. De esta manera, Julio Buffarini y Emmanuel Más (dos de las cuatro incorporaciones) no serán de la partida.

El otro aspecto destacable para este encuentro es que Boca volverá a probar con su nuevo esquema: 4-2-3-1. En el último tiempo, Barros Schelotto apostó por un 4-3-3.

De cara al choque con el Tiburón, el Mellizo apostará por Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Edwin Cardona; y Ramón Ábila.