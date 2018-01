Cardona y Wilmar Barrios se defienden de una acusación

El Mundo Boca se vio sacudido este martes por un rumor que salpica a los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios y rápidamente se expandió por la fuerza de las redes sociales, lo que provocó que tanto los involucrados como su abogado salieran a dar explicaciones ante la prensa para desmentir los trascendidos.

La acusación, que se viralizó en las redes sociales pero que hasta el momento no se trata de una denuncia formal, indica que los jugadores de Boca habrían protagonizado un escándalo en la noche del sábado que habría incluido alcohol, mujeres y hasta amenazas con cuchillos.

“Es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo. Las mujeres para mí son sagradas, jamás en la vida haría algo así”, declaró Cardona tratando de frenar la ola mediática que se generó. “Nosotros nos estábamos cortando el pelo. Es el peluquero de toda la vida, él puede atestiguar que no ocurrió nada. Quiero llegar al fondo de esto”, agregó el colombiano.

Miguel Ángel Pierri, abogado de los futbolistas, también salió en los medios para dar su versión de los hechos. Aseguró que ambos son inocentes y fue un poco más allá: “Alguien quiere ganar dinero, es todo un invento que es gravísimo. Estoy verificando con mi equipo si esto no tiene algo que ver con una extorsión. Vamos a ver qué camino tomar”, aseguró.

Más temprano, le habían preguntado al presidente Daniel Angelici por este supuesto escándalo y, sin ahondar demasiado en el tema, aseguró no saber nada y que se iba a comunicar con el cuerpo técnico para conocer qué había ocurrido. Con el antecedente cercano de las indisciplinas de Ricardo Centurión, que provocaron su salida del club, habrá que esperar que se confirme o se desmienta el rumor para saber qué ocurrirá con los colombianos, jugadores clave en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.