El colombiano Andrés Escobar y el ecuatoriano Jacob Murillo se suman a Estudiantes de La Plata

El colombiano Andrés Escobar y el ecuatoriano Jacob Murillo se sumarán hoy a los entrenamientos del plantel de Estudiantes de La Plata, cuyos dirigentes por pedido del entrenador Lucas Bernardi retomarán las negociaciones con Godoy Cruz de Mendoza para tratar de conseguir el pase del atacante Javier Correa.

Escobar tiene 26 años, viene de jugar 19 partidos y convertir 2 dos goles en el último semestre en Vasco da Gama de Brasil, y tenía todo acordado para emigrar a Independiente Santa Fe de Bogotá, Colombia, hasta que le llegó la chance de Estudiantes y decidió viajar a la Argentina.

Murillo, de 24 años, es zurdo viene de actuar en Delfín, el campeón de Ecuador, donde era dirigido por el ex Gimnasia y Esgrima La Plata, el uruguayo Guillermo Sanguinetti.

Ambos juegan de extremos, más que de delanteros de área, y durante toda la mañana de ayer cumplieron con la rutina de la revisión médica de rigor.

Hasta el momento, la única cara nueva del plantel "Pincha" es el formoseño Gastón Giménez, quien juega de volante y llegó procedente de Godoy Cruz, por el cual Estudiantes adquirió el 50 por ciento de la ficha.

La llegada de Escobar y Murillo será a préstamo hasta junio del 2019, con una opción de compra cuyos montos no se dieron a conocer.

Mientras tanto, el plantel inició ayer la tercera semana de pretemporada, que tiene como base el Country Club de la entidad en la localidad de City Bell y que tendrá dos amistosos, que serán mañana a las 9 ante All Boys y el sábado frente a Chacarita.

Tras el amistoso del sábado con Arsenal, donde se jugaron dos partidos (1 a 0 y 1 a 0 para el "Pincha") Leandro Desábato, Gastón Fernández, Rodrigo Braña y Pablo Lugüercio hicieron tareas más livianas, mientras que Mariano Pavone se entrenó con normalidad y Marco Borgnino realizó tareas en el gimnasio.