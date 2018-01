El plantel de Olimpo no practicó por falta de pago de haberes

El plantel de Olimpo de Bahía Blanca no practicó ayer a la tarde en el predio de Villa Marista en la ciudad de Mar del Plata, debido a que los jugadores eligieron parar, por la falta de pago de haberes atrasados.

Los futbolistas prefirieron quedarse en el Hotel Provincial en el segundo turno de trabajo de la jornada, luego de comunicarle su decisión al dirigente Lisandro Sabanés, a cargo de la delegación 'aurinegra'.

“Es una decisión grupal porque faltaba que algunos chicos cobraran lo que la dirigencia se había comprometido a pagar en el inicio de la pretemporada. Hubo problemas con algunas transferencias y como referentes les hacemos saber que hay algunos disconformes”, sostuvo el marcador de punta, Cristian Villanueva.

“Seguro que hoy volveremos a la normalidad. Los dirigentes se movieron rápido y solucionaron casi todo el problema”, agregó Villanueva al sitio partidario 'Aurinegro'. En principio, un tercio del plantel no pudo percibir el sueldo atrasado de noviembre, tal como estaba pautado.

“La plata está. A algunos (jugadores) no les llegó por problemas operativos de los bancos o las cuentas que llevan un tiempo”, agregó el jugador que ofició como una suerte de vocero.

“Hablamos con respeto y en buenos términos. Entendemos que la dirigencia recién arranca su tarea en la institución”, completó Villanueva.