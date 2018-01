Sarmiento, a la espera del segundo duelo

El plantel profesional de Sarmiento avanza en la provincia de San Luis con los trabajos de pretemporada. La victoria del domingo frente a Juventud Unida Universitario (Federal A), por 2 a 0, dejó en el grupo de futbolistas un clima positivo para afrontar los compromisos que se avecinan.

La actividad para el Verde de nuestra ciudad continuará hoy con un entrenamiento liviano y mañana el equipo que conduce tácticamente el DT Iván Delfino jugará el segundo amistoso de preparación, cuando a partir de las 20.30 se enfrente al Estudiantes "puntano". Luego, habrá un tercer encuentro que tendrá lugar el sábado 20, a las 9, también de visitante, frente a Talleres de Córdoba.

Para el encuentro de mañana no hay confirmaciones sobre el once titular, aunque Delfino podría repetir el equipo que ganó el domingo. Es decir, con Fernando Pellegrino en el arco; una línea de cuatro defensores con Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; en el medio Joaquín Vivani, Nahuel Estévez, Fermín Antonini y Gonzalo Bazán; y como atacantes Ignacio Cacheiro y Nicolás Miracco.

La delegación que se encuentra en San Luis está integrada por los siguientes futbolistas: los arqueros Fernando Pellegrino, Manuel Vicentini, Pablo Fernández y Lautaro Amade; los defensores Matías Sarulyte, Federico Pieretto, Ariel Kippes, Lucas Landa, José Tomino, Javier Capelli, Maximiliano Méndez, Facundo Castet y Ramiro Arias; los volantes Luis Yamil Garnier, Guillermo Farré, Fermín Antonini, Gabriel Sanabria, Juan Caviglia, Nicolás Rinaldi, Sergio Quiroga, Ignacio Cacheiro, Nahuel Estévez, Eric Palleros, Santiago Rosa y Gonzalo Bazán; y los delanteros Joaquín Boghossian, Julian Brea, Patricio Vidal, Joaquín Vivani, Nicolás Miracco y Brian Giménez.

Cuando reinicie el Torneo de la B Nacional, en su fecha 13, Sarmiento deberá visitar a Juventud Unida de Gualeguaychú en un partido que se jugaría el viernes 2 de febrero, a las 21, y que será importantísimo ya que definirá el futuro del Verde en la edición 2018 de la Copa Argentina. Para estar presente, el equipo de Delfino deberá quedar entre el 1° y 12° puesto de la tabla de posiciones una vez que finalice esa jornada 13; recordando que Sarmiento se ubica en el puesto 17, con 13 puntos.

Cabe recordar que en la primera parte del certamen, Sarmiento jugó once partidos (en la segunda fecha quedó libre) y sumó 13 unidades (tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas), finalizando el 2017 en zona de descenso directo con un promedio de 1.181.