Norberto Sotile: Delantero juninense de los ´60 y ´70

Nací en el campo. A los diez años, recién mis viejos se vinieron a Junín. Andábamos a caballo en esa época. Así íbamos a la escuela, en el Paraje Los Bosques. Ahí fui hasta cuatro grado. Luego quinto y sexto lo hice en la escuela 18, acá en Junín. Nos habíamos radicado en Villa Talleres. Cuando me casé me fui a Newbery y República.

En el campo se iba justamente los domingos a ese paraje a tomar mate, era un punto de encuentro de todas las familias del lugar. Ahí se jugaba al fútbol entre el 55´y el ´60, a las bochas los más grandes.

Teníamos una pelota de tiento que la cuidábamos como oro. Acá en la escuela 18, en los recreos, armábamos una pelota con trapos adentro de una media. Siempre.

A los doce años me llevó el Negro Castro a jugar a Independiente. Era un visionario y si hubiese estado en Buenos Aires, la rompía seguro.

No sé cómo hacía, pero nunca le fracasaba un jugador, tenía un ojo clínico para distinguir a los pibes.

Tuvimos que ir a ficharnos con una persona mayor a la Liga, que en ese entonces estaba ubicada en la interseccion de Irigoyen e Italia. Me acuerdo que no llegábamos arriba del escritorio para firmar. En esa época había sexta, quinta, cuarta y segunda.

A los 16 llegó al club Edgard Aramburu y comenzó a promocionar jugadores a primera. Ahí no largué más. Fue una época linda. Debuté en la cancha de Sarmiento contra Ambos Mundos y salimos dos a dos. Jugaba de delantero, por la derecha o al centro.

En esa época vino una camada de jugadores a Independiente que eran uno mejor que el otro.

Me fui dos años a Ambos Mundos, jugué un año en Mariano Moreno –estaba Chiche Tablada como técnico- que perdimos una final con Newbery cuando comenzaba recién en la época de su reinado en el futbol juninense en 1972 que fue como seis años campeón seguido, jugó el Nacional, etc. Empatamos dos veces y la tercera nos ganaron.

Coincidió que no te daban un mango y en la zona comenzaron a pagar muy bien. A su vez había que irle dejando espacio a los de abajo.

Me fui un año a Chacarita Jrs. con Reyes Escobar y Frezzotti. Estabamos en la cuarta y quedamos. De Junín estaban jugando Pedro Cambareri, Perez Delledone, el Colorado Bisio. Pero el club a mitad de año no pagó más la pensión donde estábamos todos los reclutados y sonamos. Iba goleador de la categoría.

En la zona Jugué un año en Sport de Villa Cañás y en 1978 me fui a Racing de Chacabuco.

Yo no quería jugar más. Tenía un reparto de leche Argenlac e iba todos los días a Chacabuco. Me convencieron para jugar una temporada. Fui tres años campeón: ´78, ´80 y ´81. Me acuerdo que en 1978 pidieron árbitros a la AFA para la final y vino Coradina a dirigir a Chacabuco. Era uno de los mejores de la época. Le ganamos a O ´Higgins 5 a 2 y salimos campeones por primera vez en la historia del club.

Pero me hablaron para que agarrara la dirección técnica de Racing y lo saqué campeón en 1982 y 1983. Habían jugadores muy sobresalientes, todos de la zona, Chivilcoy, Bragado, Morse.

Después tuve problemas con el trabajo, ya dejé de ir y en 1991 me vino a Buscar Huracán de Chacabuco. Había un campeonato que en el medio de la marcha lo transformaron en apertura. Fuimos campeones de punta a punta. Pero ya no me quedé para el clausura, estaba cansado. Tengo una legión de amigos en Chacabuco.

En Junín se practica mucho, pero no llegan jugadores al profesionalismo. Pienso que la base principal está en los pibes. Se gasta mucho en los técnicos de primera, pero no se invierte en la formación de los chicos. Ahí está la base del problema.



¿Maradona o Messi? Maradona.