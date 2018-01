River perdió en su primer amistoso de pretemporada

River Plate tuvo ayer estreno deslucido en su primer amistoso del año con la derrota ante Independiente Santa Fe de Colombia por 2 a 1 en Florida, Estados Unidos, por la copa Campeones de América 2018. Los goles del conjunto colombiano fueron marcados por William Tesillo y John Pajoy, mientras que Ignacio Scocco descontó para el club de Núñez, que finalizó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Pérez.

El equipo de Marcelo Gallardo, sin los refuerzos Franco Armani y Lucas Pratto, pero con el resto de los titulares, no encontró respuestas futbolísticas ni físicas, especialmente en el primer tiempo, con problemas para defender en la zona media y la última línea.

Más allá del regreso del central Lucas Martínez Quarta, luego de una larga inactividad por suspensión (el uruguayo Camilo Mayada lo hizo en el segundo tiempo), River repitió fallas en defensa que fueron una característica en los últimos compromisos del año pasado, incluida la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores. En la primera parte, River se mostró lento en el traslado, sin fútbol, y otorgó espacios para los ataques de Independiente.

El primer gol de Independiente llegó con el centro de Roa para Tesillo, quien sin marca y ante la duda de Germán Lux adelantó a su equipo en el marcador.

El conjunto colombiano, probable rival de River en el grupo 4 de la Copa Libertadores, extendió la ventaja con el error de Enzo Pérez en el mediocampo y una contra letal y veloz que Pajoy concretó mano a mano ante Lux.

River mejoró su rendimiento en el segundo tiempo, con más ímpetu que ideas, en busca del descuento que tuvo a mano con el desborde del “Pity” Martínez y el taco que Scocco no pudo conectar (14m).

Gallardo dispuso los ingresos del debutante Benjamín Rollheiser y Nicolás De La Cruz por Borré y “Nacho” Fernández en busca de mayor actividad en ataque, pero sólo con una buena acción de Scocco llegó al descuento.

El ex Newell’s recibió el balón en la puerta del área luego del centro de Saracchi y con una definición al primer palo del arquero Robinson Zapata estableció el 2 a 1 que le dio vida a River que terminó con un jugador menos por la vehemencia de Enzo Pérez en el juego.

Si bien Independiente tuvo la chance de estirar la ventaja de contraataque, River, a pesar de una actuación discreta, estuvo muy cerca del empate cuando Gonzalo Martínez definió por encima de un adelantado Zapata. El balón pasó por encima del travesaño.

River buscará recomponer su imagen nada menos que ante Boca Juniors, el próximo domingo, en el primer Superclásico del año.