Altas y bajas, toda la actualidad del mercado de pases de la B Nacional

En el receso del Campeonato de la B Nacional hubo altas y bajas en la mayorías de los equipos. A continuación los detalles más importantes del mercado de pases.

En Agropecuario Argentino es alta Jonathan Blanco (Olimpo) y se fue Cristian Llama (Gimnasia de Mendoza).

En Aldosivi llegó Cristian Chávez (Guaraní) y se fue William Palacios.

En All Boys aún no hay contrataciones pero se alejaron del club Juan Manuel Vázquez (Correcaminos FC) y Gastón Losa (Dep. Español).

En Almagro no hay novedades en cuanto a refuerzos; mientras que Germán Cochis es baja.

En Atlético Rafaela no hubo movimientos en el plantel.

A Boca Unidos llegaron Tomas Charles (Deportes Iquique - CHI) y Carlos Mayor (DT) y se alejó de la institución Julio Cáceres.

Brown (A) las altas son Santiago Giordana (Villa Dálmine) y Germán Lesman (Instituto) y las bajas: Federico Ortiz López, Nicolás Sainz y Lucas Pérez Godoy.

A Deportivo Riestra llegaron Facundo Stable (Colegiales) y Gonzalo Bravo (Al Fujairah - EAU) y se fue Jonathan Herrera (Ferro).

En Deportivo Morón las altas son Mauricio Alonso (Lorca, de España) y Sebastián Martínez (Argentinos Juniors) y hasta el momento no tiene bajas.

En Estudiantes de San Luis no hay incorporaciones y se fueron Jonathan Mazzolla, Alejo Distaulo y Emanuel Aguilar.

En Ferro Carril Oeste las altas son Alejandro Orfila (DT); Jonathan Herrera (Dep Riestra), Tomás Asprea (Comunicaciones) y Gabriel Díaz (San Luis de Quillota - CHI); mientras que por el momento no se registran bajas.

Por su parte Flandria es otro de los equipos que aún no activó en el mercado y por eso no tiene ni altas ni bajas.

En Gimnasia y Esgrima (J) llegó como refuerzo el delantero Mauricio Asenjo (Banfield) y el plantel aún no tiene idas.

En Guillermo Brown las altas son Emmanuel Moreno (Los Andes) y Lucas Algozino (Unión SF); y la baja es Gustavo Aprile Retta.

Independiente Rivadavia tendrá a Pablo De Muner (DT) y las bajas ya son dos: Mauro Cerutti y Hernán Gautier.

A Instituto de Córdoba llegó Javier Mendoza (Chacarita) y se alejaron Guido Mainero (Vélez), Germán Lesman (Brown A) y Franco Olego (Mitre).

En Juventud Unida (Gualeguaychú), próximo rival de Sarmiento, por el momento no hay novedades con respecto a refuerzos y la baja es Carlos Soria.

Para la segunda parte del torneo, Los Andes incorporó a la dupla Gabriel Lobos-Darío Pérez (DT) y también al volante Hamilton Pereira (Tigre), ex Sarmiento. La baja: Sergio Rondina (DT).

En Mitre de Santiago del Estero llegaron Hugo Silva (Def y Justicia), Daniel González (Def y Justicia) y Franco Olego (Instituto) y se fueron Exequiel Benavídez y Juan Aguirre (Juventud de San Luis).

Nueva Chicago tiene como altas a Juan José Serrizuela (DT), Leonel Nuñez (PS TNI - Indonesia) y Jorge Valdez Chamorro (Lanús); mientras que los que dejaron el club son Facundo Argüello (DT), Alejandro Martinuccio (Avaí - BRA-), Federico Fattori (Temperley) y Matías Vera (San Lorenzo).

En Quilmes asumió Mario Sciaqua (DT); y se fueron los futbolistas Diego Torres y Carlos Valeriani.

A Ramón Santamarina de Tandil llegaron Ángel Prudencio (Defensores de Belgrano VR) y Carlos Díaz. Se fueron Agustín Cardozo, Sebastián Balmaceda; Braian Guille y Federico Martínez.

En San Martín de Tucumán llegaron Rubén Forestello (DT) y Damián Arce (Unión); mientras que las bajas son Diego Cagna (DT), Ivo Chaves (Gimnasia y Tiro), Claudio Vega (San Jorge) y Sebastián Prediger (Tigre).

A Sarmiento de nuestra ciudad llegó Gabriel Sanabria (Los Andes) y se fue el "Tanque" Héctor Cuevas (Central Córdoba).

Por último, Villa Dálmine sumó a Marcos Rivadero (Belgrano); y en las bajas figuran Santiago Giordana (Brown de Adrogué) y Germán Aguilá (Argentino de Merlo).