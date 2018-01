La camiseta del Liverpool en homenaje a The Beatles

La marca de la indumentaria deportiva que viste a Liverpool, le propuso hoy una camiseta con The Beatles, según informaron distintos sitios de la prensa británica.

La idea de uno de los diseñadores de la empresa New Balance, que en febrero de 2015 se hizo cargo de la indumentaria de los 'Reds', aún no fue aprobada oficialmente por la institución, aunque ya circula y causa furor en las redes sociales.

El modelo que homenajea a la extinta banda The Beatles, originaria de la ciudad portuaria, cuenta con la imagen de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en el histórico cruce de Abbey Road.