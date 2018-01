Sarmiento juega hoy su primer amistoso

Sarmiento jugará hoy su primer amistoso de la pretemporada, con el objetivo final de llegar de la mejor forma al reinicio del Campeonato de la B Nacional estipulado para el primer fin de semana de febrero.

En San Luis, el plantel profesional del Verde jugará dos partidos amistosos. El primero de ellos será hoy, a las 18.30, frente a Juventud Unida de esa provincia; y el segundo encuentro se disputará el miércoles, a las 20.30, frente al Estudiantes "puntano". Y habrá un tercer encuentro que tendrá lugar el sábado 20, a las 9, también de visitante, frente a Talleres de Córdoba.

Según lo ensayado en la última práctica de fútbol de la semana, los titulares que dispondría el DT Iván Delfino serían: Fernando Pellegrino en el arco y una línea de cuatro defensores con Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; en el medio Joaquín Vivani, Nahuel Estévez, Fermín Antonini y Gonzalo Bazán; y como atacantes Ignacio Cacheiro y Nicolás Miracco.

La delegación que jugará los amistosos en San Luis está integrada por los siguientes futbolistas: los arqueros Fernando Pellegrino, Manuel Vicentini, Pablo Fernández y Lautaro Amade; los defensores Matías Sarulyte, Federico Pieretto, Ariel Kippes, Lucas Landa, José Tomino, Javier Capelli, Maximiliano Méndez, Facundo Castet y Ramiro Arias; los volantes Luis Yamil Garnier, Guillermo Farré, Fermín Antonini, Gabriel Sanabria, Juan Caviglia, Nicolás Rinaldi, Sergio Quiroga, Ignacio Cacheiro, Nahuel Estévez, Eric Palleros, Santiago Rosa y Gonzalo Bazán; y los delanteros Joaquín Boghossian, Julián Brea, Patricio Vidal, Joaquín Vivani, Nicolás Miracco y Brian Giménez.

Cabe recordar que cuando reinicie el Torneo de la B Nacional, en su fecha 13, Sarmiento deberá visitar a Juventud Unida de Gualeguaychú en un partido que se jugaría el viernes 2 de febrero, a las 21.

Quilmes superó a Barracas Central

Quilmes derrotó ayer a Barracas Central, de la Primera B Metropolitana, por 1-0, en ensayo de preparación jugado en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de la pretemporada que ambos conjuntos están realizando en la Costa Atlántica.

El encuentro, que se desarrolló en las instalaciones del club River, se dividió en dos períodos de 30 minutos cada uno. El experimentado Miguel Caneo, quien se movió como hombre de ataque, anotó la conquista 'cervecera', mediante una palomita.

El conjunto dirigido por Mario Sciacqua no tiene refuerzos en su plantel y jugó con la base del equipo que viene compitiendo en la Primera B Nacional.

La formación principal de Quilmes contempló a Emanuel Trípodi; Braian Lluy, Tomás López, Tobías Albarracin y Federico Álvarez; Matías Nouet, Augusto Max, Nicolás Castro y Enzo Acosta; Miguel Caneo y Jonatan Torres.

Por su lado, Barracas Central, a las órdenes del DT Alejandro Nanía, alineó a Agustín Gómez; Maximiliano Rodríguez, Guillermo Pfund, Fernando González y Leonel Bontempo; Germán Mandarino, Carlos Arce, Miguel Tevez y Matías Sproat; Juan Martín y Víctor Gómez

El segundo cotejo, jugado entre ambos elencos alternativos, finalizó empatado sin goles. En este ensayo, Quilmes alistó a Marcos Ledesma; Martín Ortega, Diego Colotto, Juan Larrea, Lucas Carrizo; Francisco Ilarregui, Sebastián Romero, Matías Mansilla, Justo Giani; Matías Tissera y Felipe Cadenazzi. Luego ingresaron Iván Smith y Brandon Oregón.

Quilmes jugará el próximo partido de la preparación veraniega este martes ante el local Alvarado, que actúa en el Federal A.

All Boys le ganó a Estudiantes (C)

All Boys derrotó ayer a Estudiantes de Buenos Aires, de la B Metropolitana, por 2-0, en amistoso de preparación jugado en Floresta, antes de la reanudación oficial del campeonato de la Primera B Nacional de fútbol

En su primer ensayo del verano, jugado en el estadio Islas Malvinas ante un intenso calor, el equipo dirigido por Ignacio González se impuso con los tantos convertidos por Facundo Castro (Pt. 7m.) y Leandro Barrera (St. 13m.). Se disputaron dos períodos de 30 minutos cada uno.

El conjunto ‘albo’ no incorporó refuerzos en este mercado de pases por cuestiones meramente económicas y se alistó con jugadores que culminaron actuando en diciembre en la primera etapa del certamen.

Como marcador de punta por el costado izquierdo apareció el juvenil Lautaro Lusnig (categoría 1998), quien fue probado por el DT González para ofrecerse como alternativa a Gastón García o Pablo Schmitt, ambos con mayor rodaje en esa posición.

All Boys lució más rápido y afilado en la primera parte, en la que sacó ventaja con una conquista de Castro, tras una buena cesión de Maximiliano Salas.

Y en la segunda etapa, cuando el equipo de Caseros presionaba en pos de la igualdad, una contra bien manejada por el uruguayo Gino le permitió a Barrera pegarle de zurda y meter la pelota abajo, junto al palo del arquero Rodrigo Saracho.

En el partido entre ambos conjunto alternativos, la victoria también correspondió a la escuadra de Floresta, pero por 2-1.