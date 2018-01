Gallardo dijo que las operaciones de Romero y Zelarayán siguen en “stand-by”

El director técnico de River aseguró que las operaciones por las contrataciones del volante Lucas Zelarayán y el delantero Silvio Romero están en “stand-by”, a la espera de una resolución.

“Las operaciones por Zelarayán y Romero están en un proceso de ‘stand by’, no hubo acuerdo hasta ahora. Estaremos a la espera para ver si se resuelven”, manifestó Gallardo en la conferencia de prensa que brindó junto con el volante Enzo Pérez en Miami, Estados Unidos, lugar donde el plantel realiza la pretemporada.

Gallardo indicó que evalúa “otras opciones” en caso de que ambos futbolistas no se conviertan en los nuevos refuerzos, pero no quiso entrar en detalles.

“El interés de River hace ruido y complica las salidas de los jugadores”, indicó el “Muñeco”.

En materia de refuerzos, Gallardo destacó las contrataciones del arquero Franco Armani y el delantero Lucas Pratto, y su intención es que River continúe reforzándose.

“La idea es seguir fortaleciéndonos en todas las líneas. La exigencia será mucha y tenemos que tener un grupo con muchas ganas de lograr objetivos”, señaló el ex volante del seleccionado argentino.

El entrenador del último bicampeón de Copa Argentina apuntó que Pratto, primer refuerzo para la temporada, no sería de la partida para el amistoso del próximo domingo ante Independiente Santa Fe, de Colombia, en Miami.

“Pratto está en sus primeros entrenamientos, lo llevaremos de a poco y no está a nivel de sus compañeros desde lo físico”, manifestó Gallardo, quien expresó su satisfacción por el regreso al trabajo del uruguayo Rodrigo Mora luego de una larga inactividad por lesión.

“Nos pone muy contentos la evolución de Mora. Es una alegría que ayer (por el jueves pasado) haya podido jugar unos minutos. Seguiremos de cerca su rendimiento físico y él nos dirá cómo se siente con el correr de los partidos”, dijo Gallardo sobre el atacante charrúa.

A su vez, consideró que el equipo no cambiará su forma de jugar por la llegada del ex San Pablo, de Brasil, quien le otorgará “un salto de calidad” con vistas a las distintas competencias que afrontará en el año.

El mediocampista Enzo Pérez indicó que el plantel está trabajando “muy bien” en Miami con los primeros trabajos físicos del año.

“Los primeros días de pretemporada son difíciles, pero es algo normal. Todo el trabajo que realizamos está pensado para lo que afrontaremos en el semestre”, expresó el DT.

Por su parte, Armani, el segundo refuerzo del club de Núñez, arribó esta mañana a Miami para sumarse a la pretemporada una vez solucionado el pedido de garantías bancarias de Atlético Nacional de Colombia por los cuatro millones de dólares de la cláusula de rescisión.

Armani se entrenará junto con Germán Lux y el entrenador de arqueros Carlos “Tato” Montes, ya que en el amistoso de ayer, que los titulares le ganaron 5 a 1 a Miami United FC, Enrique Bologna sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho.

River Plate disputará el próximo domingo, desde las 15.30 hora argentina, su primer amistoso del año ante Independiente Santa Fe de Colombia, rival al cual venció en la definición de la Recopa 2016, en el Central Broward Regional Stadium de Miami.