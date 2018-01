Tevez: “Volví porque quiero ganar la Copa Libertadores”

Involucrado en los ejercicios diagramados por el cuerpo técnico y en una muy buena forma, así lució Carlos Tevez en la soleada mañana de Cardales, donde Boca sigue adelante con su pretemporada. Desde su llegada trabajó a la par del resto de sus compañeros, no hubo ninguna necesidad de acondicionamiento especial.

La práctica matutina de ayer terminó poco antes de las 11 y apenas pasado el mediodía fue tiempo de la presentación oficial en uno de los salones del hotel Sofitel. Entonces, Daniel Angelici, Emmanuel Mas y Tevez se dispusieron ante la prensa.

“Carlos no necesita presentación, está otra vez en casa”, abrió el presidente. “Si dije que nunca me fui es porque mi sentimiento siempre estuvo acá. La gente me trata igual que antes; siento ese amor y ese cariño”, aseguró.



“Vuelvo porque quiero ganar la Libertadores. Pasaron muchos años de la última y es momento de sacarnos ese peso de encima y ganar la séptima. Extrañaba la adrenalina de antes de salir a jugar, ese cosquilleo en el cuerpo que tenés en el túnel antes de salir a la cancha”, contó distendido.

Sobre su partida al fútbol chino a finales de 2016 manifestó que fue una decisión de la que no se arrepiente porque “sabía las consecuencias”. “Estoy de vuelta en casa y quiero disfrutar. Me queda poco en el fútbol y quiero estar metido en estos dos años que firmé con Boca, que es lo último que me queda en el fútbol”, aseguró.

Por su parte, Mas agradeció la gestión de club y expresó que si bien es “hermoso” ponerse la camiseta azul y oro, el principal motivo de su vuelta al país es pelear por un lugar en el plantel mundialista: “Estuve con Martino y con el Patón. Si hago la cosas bien voy a tener chances del sueño del Mundial”.

Y tampoco Tevez se bajó de Rusia: “Estar de nuevo en un Mundial sería muy lindo, consagratorio”.

En cuanto a la llegada de más refuerzos, Angelici descartó nuevamente sumar a Ricardo Centurión (con quien dijo que, de todas maneras, sí se sentaría a hablar) y manifestó que insistirán por Gustavo Gómez sin apurar la negociación. El central no deja de ser un gran deseo de los Barros Schelotto desde los pasados mercados de pases.