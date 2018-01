Sarmiento arrancó la semana de trabajo y hoy podría confirmarse la llegada del primer refuerzo

El plantel de Sarmiento retomó ayer los trabajos de pretemporada con la mente puesta en llegar de la mejor forma al reinicio del Campeonato de la B Nacional estipulado para el primer fin de semana de febrero. En ese regreso oficial el equipo de nuestra ciudad deberá visitar a Juventud Unida de Gualeguaychú para disputar el encuentro correspondiente a la fecha 13.

En la jornada de ayer, el grupo de futbolistas se entrenó en doble turno. En ambas jornadas la intención del cuerpo técnico que encabeza Iván Delfino fue la de seguir reforzando la parte física. Es por eso que los jugadores realizaron extensos trabajos de fuerza y potencia. No obstante, también hubo tiempo para seguir remarcando algunas cuestiones tácticas.

Con respecto al tema refuerzos, según pudo averiguar este diario, durante el día de hoy sería inminente la contratación del primer refuerzo de la pretemporada. Al respecto, el futbolista que llegaría no sería ninguno de los que han sido mencionados en los medios.

También ayer desde la dirigencia del Verde dejaron entrever que se generaron algunos inconvenientes en las negociaciones por el volante creativo Luis Gonzalo Bustamante y por eso su llegada estaría casi descartada.

Por último, cabe destacar que como encuentros de preparación, Sarmiento jugará este domingo en San Luis, a las 21, frente a Juventud Unida de esa provincia; y luego lo hará el miércoles 17, a las 21, ante Estudiantes también de San Luis.

En la primera parte del certamen, Sarmiento jugó once partidos (en la segunda fecha quedó libre) y sumó 13 unidades (tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas), finalizando el 2017 en zona de descenso directo con un promedio de 1.181.

En el reinicio de las actividades oficiales el equipo de Delfino se jugará un lugar en la edición 2018 de la Copa Argentina; y para ello el Verde deberá quedar entre el 1° y 12° puesto de la tabla de posiciones una vez que finalice la jornada 13. En este sentido, cabe recordar que Sarmiento se ubica en el puesto 17, con 13 puntos y de lograr una victoria aumentaría sus chances de clasificación.