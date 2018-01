Lucas Pratto firmará su vínculo con River Plate

El delantero Lucas Pratto se transformó oficialmente en nuevo refuerzo de River, que hará la compra más cara de su historia, luego de resolver las diferencias existentes con San Pablo, dueño de la mitad del pase del jugador junto a Atlético Mineiro.

El nuevo refuerzo del Millonario, aseguró que su decisión de volver al fútbol argentino la tomó para estar cerca de su familia y rechazó las acusaciones de mercenario por su salida de San Pablo de Brasil . "No tuve una figura paterna, y para mí lo más importante es mi familia. Mi hija me necesita y tengo que estar cerca de ella", aseguró Pratto en una conferencia de prensa que brindó en Brasil. "Si no había acuerdo entre San Pablo y River no iba a enojarme. Tuve ofertas de otros clubes de Brasil y las rechacé. No soy un mercenario", agregó.

Luego de acordar los detalles que restaban respecto de la forma de pago, River accedió a abonar una suma cercana a los once millones de dólares por Pratto, de 29 años. De esta forma, la dirigencia del “Millonario” le concederá una vez más el deseo al entrenador Marcelo Gallardo, ya que no no es novedad que Pratto era una de sus obsesiones.

Hace un año, San Pablo le había abonado a Atlético Mineiro unos seis millones de dólares por el 50 por ciento del pase de Pratto y, desde luego, el equipo paulista tenía la intención de recuperar buena parte de la inversión.

“Si River pretende negociar, será cuestión de que llamen a San Pablo y negocien. Yo respeto mucho al club, no puedo decir que me quiero ir, pero obviamente seduce que River me quiera contratar. Ya es una cuestión de los clubes y no mía”, había dicho el jugador, de 29 años, en declaraciones a TNT Sports a fines de 2017. El ex goleador de Vélez Sarfield, además de sus cuestiones personales porque ahí vive su hija, veía con buenos ojos volver a Argentina por la oportunidad que se le presentaría, si tiene un buen semestre, de estar en la lista definitiva de la Selección nacional para el Mundial de Rusia 2018.