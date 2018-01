“San Lorenzo dará pelea en la Superliga”, aseguró Juan Mercier

El mediocampista de San Lorenzo Juan Mercier se mostró ayer conforme con el presente del equipo y aseguró que "darán pelea en la Superliga", en la que marchan segundos a tres unidades del líder Boca Juniors cuando falta más de medio torneo por delante.

"Estamos dando pelea (en la Superliga), estamos a tres puntos de Boca, que es el líder del actual torneo, y vamos a tratar de estar arriba en todas las competencias en la que estemos", aseguró Mercier tras la práctica desarrollada en la Ciudad Deportiva de la entidad, en el barrio porteño del Bajo Flores.

El volante añadió que "tenemos que estar arriba en las competencias que juguemos, como el torneo local y las Copas Sudamericana y Argentina), además de ser "protagonistas".

"La prioridad de San Lorenzo es estar ahí arriba, siempre tiene que ser un club protagonista. Hoy nos estamos preparando para el reinicio del torneo donde estamos dando pelea y donde trataremos de mejorar un poco en lo deportivo porque si bien los resultados se fueron dando, no terminamos haciendo un buen juego somos conscientes, por eso estamos haciendo una pretemporada muy fuerte", remarcó luego del primer turno de entrenamientos en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores.

La pretemporada de San Lorenzo comenzó el miércoles pasado en la Ciudad Deportiva, donde trabajará diariamente y concentrará en el hotel en el Holiday Inn de Ezeiza.

Mercier, por lo pronto, no quiso adelantarse a los hechos ni pensar en el duelo frente a Boca, el segundo en el reinicio de la Superliga. "Primero hay que pensar en la primera fecha, no podemos pensar en la segunda o tercera. Primero Talleres y después Boca", acotó.