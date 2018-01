El mediocampista Ricardo Centurión sigue sin jugar en el Genoa de Italia y el sábado no estuvo ni siquiera entre los convocados al banco de suplentes del equipo que le ganó 1 a 0 al Sassuolo por la 20° fecha de la serie A del fútbol italiano.

La llegada de Davide Ballardini como nuevo entrenador del equipo genovés pareció abrirle una posibilidad a Centurión para que retorne a jugar tras su mala relación con el DT croata Iván Juric, pero el argentino desde su regreso a Italia, procedente de Boca en julio pasado, solamente estuvo presente en 3 partidos de Liga y 2 de la Copa Italia, según consignó el diario deportivo "GazzettadelloSport".

Ante Torino, por la 19na fecha; y frente a Benevento, por la 18ª, Centurión no estuvo entre los convocados y recién figuró entre los once que estuvieron en el banco, sin jugar, en la 17ma jornada frente a Fiorentina.

Tampoco estuvo en la 16ta ante Atalanta, ni frente a Hellas Verona, por la 15ª, figuró en el banco de relevos, sin ingresar.

Centurión si jugó todo el partido del 19 de diciembre pasado, en que Genoa quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Italia al perder 2-0 ante Juventus.