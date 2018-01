Zárate: “Siempre dije que si Vélez me necesitaba iba a estar”

El delantero Mauro Zárate, flamante refuerzo e ídolo de Vélez Sarsfield, remarcó ayer que a pesar de tener otras ofertas siempre dijo que si el club lo “necesitaba iba a estar”.

“Yo soy hincha de Vélez desde los 2 años y siempre dije que si el club me necesitaba iba a estar”, manifestó Zárate, quien el domingo llegó al país y fue recibido por cientos de hinchas en el aeropuerto de Ezeiza.

“Fue muy emocionante. No lo esperaba. El cariño de la gente fue increíble”, valoró el futbolista, de 30 años, que iniciará su tercer ciclo en el conjunto de Liniers.

El experimentado delantero, de último paso por Arabia Saudita, admitió que recibió ofertas de otros clubes, entre ellos, River Plate, pero afirmó que en Argentina solo jugará en Vélez.

“(Marcelo) Gallardo no habló conmigo, pero se contactaron el año pasado y este también y yo les contesté que sólo iba a jugar en Vélez porque amo al club y no pretendo jugar en otro lado”, cerró.

El flamante y rutilante refuerzo para el equipo dirigido por Gabriel Heinze, que tiene en sus filas al mediocampista bahiense Agustín Bouzat, será presentado oficialmente el próximo miércoles en el estadio José Amalfitani que abrirá sus puertas para los hinchas velezanos.

Zárate pertenece al Watford, de Inglaterra, que en el segundo semestre del año pasado lo cedió a préstamo a Al Nasr de Dubai, equipo de la liga de los Emiratos Árabes.