Independiente de Junín debutó en el Nocturno con una victoria

Independiente de Junín debutó en el Torneo Nocturno 2018 con una gran victoria. El Rojo que conduce Ever Gallo le ganó anoche, de visitante, a Rivadavia (J) por 2 a 0 con goles de Maximiliano Cardozo y Facundo García; y de esa forma arrancó con el pie derecho en el certamen que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el trámite de las acciones, tras un primer tiempo un tanto aburrido, en el complemento el partido fue entretenido y, a los 11, Maxi Cardozo finalizó una linda jugada colectiva para marcar el primero; y a los 44 cerró el pleito Facundo García tras una contra.

La primera fecha del Nocturno continuará mañana miércoles, con el choque entre Moreno vs. Rivadavia (L) que será arbitrado por Lucas Demaro. Y el viernes, siempre desde las 21.45, se enfrentarán Jorge Newbery vs. Origone Fútbol Club con el arbitraje de Hugo Demaro.

Cabe recordar que en esta fecha inicial River Plate de Junín le ganó el viernes a BAP por 1 a 0 en el partido que dio el puntapié inicial a un certamen que tiene en juego la Copa "Norberto Asef".