Federal C, el torneo donde jugarán tres equipos de Junín se cubre de figuras

El Torneo Federal C sigue regalando sorpresas. Antes de su inicio, ya son varios los equipos que ficharon a grandes figuras del fútbol argentino.

BAP, Mariano Moreno y Villa Belgrano serán los tres clubes que representarán a Junín en este certamen que es organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estará dividido en ocho regiones y que otorgará 16 ascensos al Federal B.

El torneo comenzará el 28 de enero y contará con la participación de unas 330 instituciones deportivas de todo el país. Los conjuntos que participarán son los ganadores de sus respectivas ligas regionales y algunos que ocuparon el segundo o tercer puesto.

En lo que respecta a los clubes de nuestra ciudad, la Zona 2 estará integrada por BAP, Mariano Moreno, Atlético Rojas y Juventud de Rojas; mientras que en la Zona 3 jugarán San Martín de Roberts (Lincoln), FC. Matienzo y Villa Belgrano.

En la primera fecha, por Zona 2 jugarán BAP vs. Mariano Moreno y Atlético Rojas vs. Juventud; y por la Zona 3 se enfrentarán Matienzo vs. Villa Belgrano, quedando libre el Club San Martín de Roberts.

Oferta para Román

Aviador Origone de San Luis negocia con el ídolo de Boca para que juegue los partidos en Villa Mercedes: son varios los jugadores con pasado en Primera División que participarán de la competencia. Aquí, un repaso:

"La comunicación fue con el agente de Riquelme, que no descartó nada. Me parece que él dijo que sí. Le hicimos una oferta para venir a jugar algunos partidos de local y cobraría por partido". La frase de Pedro Sacchi, presidente de Aviador Origone de Villa Mercedes (San Luis), sacudió el sopor veraniego del mercado de pases. ¿Vuelve Riquelme a la acción a los 39 años en el Federal C, la categoría más pequeña del interior? En realidad, por debajo del Federal C, el primer escalón en la búsqueda de una plaza en el fútbol grande, están las ligas regionales. Allí, en un ámbito con menos presión, podría regresar a la actividad el enlace ídolo de Boca.

Pero son varios los clubes que, como Aviador con Riquelme, apuestan a figuras consagradas o con paso por Primera División de Argentina, para jerarquizar sus planteles.

Confirmados

Gastón Sessa dejó de atajar en 2016 en Villa San Carlos, luego de haber sido suspendido por tomar del cuello al árbitro Julio Barraza en un partido ante Tristán Suárez, por la Primera B. Hoy, a los 44 años, tomó la decisión de volver a jugar en Atlético Chascomús, que integra la zona 13, junto a Estrella de Berisso, Everton de La Plata y Sport Club Magdalena.

Andrés Franzoia es oriundo de San Pedro. Y, a los 32 años, puede volver a defender la camiseta que lo vio desarrollarse en el fútbol antes de saltar a Boca: Paraná FC. El delantero, que pasó por Huracán, Rosario Central y Argentinos Juniors, entre otras instituciones, se entrena con el plantel y el equipo sueña con retenerlo para pelear la Zona 8, en la que jugará frente a Sarmiento de Zárate, Las Palmeras de Río Tala y Estrada FC.

El nicoleño Javier Yacuzzi tiene 38 años, pero todavía hace lucir al botín zurdo con su pegada. Y en la edición 2018 del Federal C defenderá la casaca del club Somisa, de su ciudad. Ex campeón de la Copa Sudamericana con Arsenal, en 2007, también ganó los ascensos a Primera con Tiro Federal (2005) y Rosario Central (2013). Desde hace dos temporadas viene disfrutando del deporte a nivel regional: jugó en General Rojo Unión Deportiva y Matienzo, de Villa Ramallo.

El enganche Paolo Frangipane también cuenta con una dilatada trayectoria. Producto de la cantera de Deportivo Español, jugó en Primera División con Belgrano de Córdoba y también pasó por el fútbol europeo. Con 38 años, es una de las figuras del SATSAID, equipo del Sindicato de Trabajadores de la TV que, desde la Liga de Luján, consiguió su plaza para disputar el Federal C. Junto a él juega Cristian Tavio, ex lateral de Independiente y Racing, también de 38 años. Ya lleva dos temporadas aportando su experiencia en SATSAID. Y ahora lo hará en el Grupo 11, que su conjunto compartirá con 21 de Marzo, Polonia FC, y Fernando Cáceres Fútbol Club.

Y cerramos con un nombre que jugó la edición 2017: Claudio Morel Rodríguez. El defensor zurdo, marcador de punta o zaguero, se calzó la casaca del Atlético Maderense, de la Liga de Pehuajó. A los 39 años, para actuar en el equipo de la localidad de Francisco Madero (en la que apenas viven 2.000 personas) hizo 800 kilómetros por fin de semana. En 2018, Maderense no será parte del Federal C. Habrá que ver si el paraguayo continúa jugando por Liga o si lo convoca algún conjunto de la zona que sí haya logrado plaza para el nuevo certamen de las estrellas.