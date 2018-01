Messi podría quedar libre si Cataluña logra su independencia

Leo Messi podría quedar liberado de su contrato con el Barcelona si el club no juega en una gran liga europea en caso de independencia de Cataluña, según informó ayer el diario español El Mundo.

La información publicada por este periódico, en la última renovación con el club catalán se incluyó una cláusula por la que Messi se compromete a seguir vistiendo de azulgrana sólo si juega en "una liga de primer nivel europeo".

Desde 2015, Cataluña, la región en el noreste de España donde está Barcelona, está gobernada por partidos separatistas que el pasado octubre incluso declararon una república independiente que no pudieron aplicar.

La liga de fútbol y las autoridades deportivas del país advirtieron en varias ocasiones que una secesión de esta región impediría a los clubes catalanes participar en las competiciones españolas.

Si el Barça no consiguiera jugar en la liga española, y tampoco pudiese negociar una incorporación a las otras grandes competiciones europeas (Francia, Italia, Alemania o Inglaterra), Messi podría abandonar el club sin tener que pagar su cláusula de rescisión de 700 millones de euros.