River Plate de Junín le ganó a BAP en el partido inaugural del Torneo Nocturno

Fue una noche perfecta para River Plate de Junín. Es que en su cancha, el equipo de Oreste López venció por la mínima a BAP en el partido que dejó inaugurado la edición 2018 del Torneo Nocturno que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta oportunidad tendrá en juego la Copa "Norberto Asef", en homenaje al ex directivo de La Loba.

Antes de que comience la acción, se realizó el acto inaugural del certamen, que contó con la presencia del intendente municipal Pablo Petrecca; del subsecretario de Educación y Deportes municipal, Daniel Pueyo; el presidente de la liga, Claudio Yópolo; y del presidente de La Loba, Fernando Graffigna, entre otros dirigentes.

En ese puntapié inicial también estuvo Juan Asef, hijo de Norberto; quien expresó una profundo emoción y agradecimiento por el homenaje que recibirá su padre.

Al momento de hablar, Pueyo indicó: "Estamos contentos de poder acompañar a la liga en una fecha especial que es el inicio de este nocturno, torneo que la gente de Junín disfruta y acompaña mucho, no sólo con los mayores, sino también con los chicos que vienen y la pasan muy bien".



Por su parte, Yópolo manifestó: "Hemos armado un equipo de trabajo con el municipio, la liga y todos los clubes y hemos trabajado muy bien durante todo el año. Yo soy un agradecido, tanto del intendente como de Daniel, porque nos han acompañado permanentemente, a toda hora y en todo momento". Y completó: "Hoy estamos haciendo un homenaje a un gran dirigente, como fue el 'turquito' Asef, que realmente nos ha acompañado siempre. Fue un dirigente brillante, que siempre nos ha acompañado y que no sólo trabajó por River, sino por todo el fútbol de Junín".

Desde lo deportivo, en el choque inicial La Loba se quedó con la victoria en un partido que fue parejo. El uruguayo Jonhy Aquino clavó un tremendo golazo de tiro libre, a los 29 minutos del segundo tiempo y con eso bastó para que el triunfo lo festeje el local.

Forma de disputa y continuidad del torneo

Esta primera fase del Nocturno 2018 se jugará en dos zonas: la "A" estará integrada por Ambos Mundos, Villa Belgrano, River Plate (J), BAP, Defensa y Baigorrita; mientras que en la "B" jugarán Rivadavia (J), Mariano Moreno, Jorge Newbery, Rivadavia (L), Origone, Sarmiento e Independiente (J). Tras completarse la primera rueda, clasificarán a la próxima instancia los cuatro primeros equipos de cada zona.

La primera fecha del Nocturno 2018 continuará el lunes con el choque entre Rivadavia (J) vs. Independiente (J) que será arbitrado por Juan Carlos Del Fuego. Luego, el martes, Lucas Demaro dirigirá Moreno vs. Rivadavia (L); y el miércoles, se enfrentarán Newbery vs. Origone con el arbitraje de Hugo Demaro.