Sand no viajó a la pretemporada y su futuro está en el exterior

El delantero José Sand decidió ayer no viajar a la pretemporada de Lanús y seguirá su carrera en Deportivo Cali de Colombia, Nacional de Uruguay, o Universidad Católica de Chile.

“Pepe”, goleador de la última Copa Libertadores de América, retiró todas sus pertenencias del club y no se subió al micro de la delegación, que partió hacia Pinamar para realizar la parte más exigente de la pretemporada.

De esta manera, el correntino, de 37 años, cerró su segunda etapa en el club a pesar de tener contrato hasta junio próximo, ya que tenía la opción de rescindir en caso de una oferta del exterior.

“Sand se va de Lanús. No está peleado con nadie, sólo se cerró una etapa”, explicó el representante del jugador, Juan Cruz Oller, en declaraciones a FM Uno, 103.1.

Las opciones que maneja para continuar su carrera son Deportivo Cali, Nacional o la Universidad Católica chilena.

El experimentado goleador pretendía renovar por un año el vínculo que finalizaba em junio, mientras que la dirigencia granate quería negociar en el receso de invierno.

El plantel de Lanús se hospedará en el Hotel Del Bosque y realizará trabajos de doble y triple turnos.

Al regreso, afrontará el compromiso con Rosario Central, el domingo 14 a las 19.10, en el estadio de Colón de Santa Fe, en un partido amistoso que televisará TNT Sports.

Será a modo de preparación con vistas a la reanudación de la Superliga con la 13ra. fecha, en la que Lanús recibirá a Patronato, de Paraná, el sábado 27 a las 19.15.



Cuestionado

La salida de Lanús de José Sand, uno de los futbolistas más destacados que el club tuvo en la última década, estuvo muy lejos de ser como el futbolista y los hinchas pudieron haber deseado. El delantero se fue por la puerta de atrás y duramente cuestionado por Alejandro Rellán, integrante de la Comisión Revisora de Cuentas de la institución.

“Así te vas y te cagás en el club que te dio un nombre en el fútbol. ¿Dónde quedaron tus lágrimas cuando volviste? Andate y no vuelvas más. Ojalá te vaya como el culo donde firmes”, escribió el dirigente en su cuenta de Twitter, con una foto del delantero subiendo a su camioneta este jueves, a la salida del club.