Boca presentó a Ábila y a Buffarini, espera por Tevez

El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró que “el gran objetivo” del club para este año es la Copa Libertadores y señaló que están “confiados” por el trabajo que se está haciendo.

“Tenemos un plantel de jerarquía, con Buffarini y Ábila, y tratamos de seguir con las negociaciones para poder sumar a los jugadores que nos pidió el cuerpo técnico”, enfatizó el presidente de la institución en conferencia de prensa.

Angelici presentó oficialmente a Julio Buffarini y Ramón “Wanchope” Ábila como nuevos refuerzos del plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto.

El mandatario boquense confirmó además que ya firmó el contrato con el defensor Emmanuel Mas, quien llega del fútbol turco, pero aclaró que no se hizo la presentación oficial porque espera que le sea devuelto el contrato. “Yo tenía el sueño de estar acá, y con todo lo que tiene para jugar este club es un desafío. Ahora las sensaciones son de felicidad y estar acá es un objetivo que tenía. Esta camiseta es muy pesada y exige. Creo que estoy preparado y tengo ganas de hacerlo”, expresó Abila, quien llegó desde Huracán.

A su vez, Buffarini indicó que “el tema San Lorenzo quedó en el pasado”, luego de las críticas que recibió por parte de la parcialidad azulgrana cuando eligió recalar en Boca.

Angelici, por su parte, indicó que están negociando, pero básicamente “esperando” lo que suceda con Carlos Tevez y su relación con el club chino Shanghai Shensua, para poder concretar el regreso a la entidad.

“Con Tevez sigue todo igual. Hasta que no se desvincule del club chino, no nos sentaremos a negociar”, reiteró Angelici.

Tevez pasó sus vacaciones en la costa argentina y ahora se entrena por su cuenta, a la espera de su desvinculación del Shanghai para iniciar un tercer período en Boca. “La otra incorporación que queremos hacer es Gustavo Gómez, y luego de eso veremos. Siempre digo que esto es Boca y el mercado de pases está abierto”, sentenció el presidente boquense.