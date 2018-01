Pampa Biaggio: “Tenemos que pelear el campeonato”

Hubo un momento del 2017 que fue caótico para San Lorenzo. Todo lo hecho durante el año se hacía añicos al quedar eliminado de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores. Se fue Diego Aguirre y asumió como DT interino Claudio Biaggio. Fue la salvación. Enderezó el barco y terminó el año a tres puntos del líder Boca en la Superliga. Ayer, el Pampa aclaró cuáles son los objetivos para 2018.

“Tenemos que prepararnos para pelear el campeonato e ir en busca del título. No será fácil, porque acá en el torneo argentino nadie te regala nada, pero ese es el objetivo que nos planteamos”, señaló el entrenador en conferencia de prensa, luego del entrenamiento matutino del Ciclón. Además, jugará Copa Sudamericana.

El ex delantero del Cuervo también se refirió a al material con el que cuenta: “Estoy sumamente conforme con el plantel que tenemos, con grandes jugadores y muchos jóvenes interesantes. Todos van a tener la chance de ganarse un lugar en el equipo”. El Pampa le dio continuidad nuevamente a Leandro Romagnoli, que con Aguirre prácticamente no jugaba.