Fútbol local: River recibe a BAP en la fecha inicial del Nocturno

Hoy, a partir de las 21.45, River Plate de Junín recibirá en su cancha a BAP para dejar inaugurada la edición 2018 del Torneo Nocturno que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta oportunidad tendrá en juego la Copa "Norberto Asef", en homenaje al ex dirigente de La Loba, entre otros clubes.

Esta primera fase del Nocturno 2018 se jugará en dos zonas: la "A" estará integrada por Ambos Mundos, Villa Belgrano, River Plate (J), BAP, Defensa Argentina y Deportivo Baigorrita; mientras que en la "B" estarán Rivadavia de Junín, Mariano Moreno, Jorge Newbery, Rivadavia de Lincoln, Origone Fútbol Club, Sarmiento e Independiente de Junín.

Tras completarse esta primera rueda, clasificarán a la próxima instancia los cuatro primeros equipos de cada zona.

En esta fecha inicial del Nocturno 2018 sólo se disputarán cuatro partidos. Siempre a partir de las 21.45, hoy, River vs. BAP con el arbitraje de Franco Calogero; mientras que el lunes 8 jugarán Rivadavia (J) vs. Independiente (J) con Juan Carlos Del Fuego como árbitro; el martes 10, Lucas Demaro dirigirá Moreno vs. Rivadavia (L); y el miércoles 12, se enfrentarán Newbery vs. Origone con el arbitraje de Hugo Demaro.

Previo a cada encuentro de primera división tendrán lugar los choques en las categorías 2004 y 2007, por el certamen nocturno de divisiones inferiores.

Gran recuerdo para Norberto Asef

Previo al partido de esta noche, las autoridades de la Liga Deportiva del Oeste encabezarán el acto inaugural del torneo que homenajeará al ex dirigente "Norberto Asef". Sobre la figura de Asef, el ex presidente de La Loba, Ariel Allende, recordó: "Él fue directivo de BAP, Ambos Mundos y también estuvo en River en dos oportunidades, la última fue con mi presidencia donde lo fui a buscar al Banco Provincia, lugar que trabajaba y donde lo tenté con el motivo de que se jubilaba en breve y que iba a tener tiempo libre de sobra, así que lo convencí a que me ayudara en la gran renovación y levantada que tuvo el club River".

Allende agregó: "Norberto llegó a La Loba con una gran experiencia, aportó muchísimas cosas en el ámbito futbolístico y de ahí se armó la gran base del equipo campeón del nocturno pasado 2016/2017, y toda la remontada que tuvo el club en lo social y económico. Para mí fue un grandísimo aporte".

Por último, expresó: "En lo personal sentí muchísimo su pérdida, una pérdida enorme para el fútbol chacarero de nuestro medio. Mañana (por hoy) no voy a poder estar en su homenaje por cuestiones laborales encontrándome en la costa, trabajando con Arba, pero por este medio aprovecho la oportunidad para enviarle saludos a sus hijos que estarán en su representación recibiendo tal distinción".

BAP, Moreno y Villa en el Federal C

BAP, Mariano Moreno y Villa Belgrano son los tres clubes que representarán a Junín en el Federal C, torneo que es organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estará dividido en ocho regiones y de las cuales otorgaran 16 ascensos al Federal B.

El certamen comenzará el 28 de enero y contará con la participación de unas 330 instituciones deportivas de todo el país. Los conjuntos que participarán son los ganadores de sus respectivas ligas regionales y algunos que ocuparon el segundo o tercer puesto.

En lo que respecta a los clubes de nuestra ciudad, la Zona 2 estará integrada por BAP, Mariano Moreno, Atlético Rojas y Juventud de Rojas; mientras que en la Zona 3 jugarán San Martín de Roberts (Lincoln), FC. Matienzo y Villa Belgrano.

En la primera fecha, por Zona 2 jugarán BAP vs. Mariano Moreno y Atlético Rojas vs. Juventud; y por la Zona 3 se enfrentarán Matienzo vs. Villa Belgrano, quedando libre el Club San Martín de Roberts.