Sarmiento sigue de pretemporada mientras la dirigencia trabaja en la renovación del plantel

Sarmiento completó ayer en el predio "Ciudad Deportiva" su segundo día de pretemporada. Bajo las órdenes del entrenador Iván Delfino, el plantel realizó trabajos físicos en doble turno y de esa forma continúa avanzando con la puesta a punto para afrontar el segundo tramo del campeonato de la Primera B Nacional.

También en el marco de los preparativos, la comisión directiva que encabeza el presidente Fernando Chiófalo continúa trabajando en la renovación del plantel que sugirió Delfino. Por el momento, el delantero Héctor Cuevas es la única baja confirmada pero se espera que en las próximas horas haya más novedades sobre nuevos alejamientos. Al mismo tiempo, como posibles refuerzos suenan el volante Luis Gonzalo Bustamante y el delantero Cristian Chávez.

Algunos se irán y otros llegarán; con esa confirmación, Sarmiento arrancó el 2018. El plantel profesional volvió el miércoles, ayer completó la segunda jornada y ya son muchas las novedades. Como el presidente Chiófalo lo confirmó a este diario, antes del receso vacacional el DT Delfino le entregó a la comisión directiva una lista con los jugadores que no tendría en cuenta para la segunda parte del torneo.

Entre los prescindibles estaba el "Tanque" Cuevas que ya se fue y en las próximas horas se confirmaría algún otro alejamiento. Al respecto, según pudo averiguar este diario, son muchas las reuniones que se están llevando a cabo por estas horas entre representantes de algunos jugadores y dirigentes para intentar modificar algunos contratos. En algunos casos, la intención es tratar de reducir los salarios de algunos futbolistas que no han tenido el rendimiento esperado y con otros el objetivo es directamente tratar de rescindir.

Es evidente que Delfino quiere una renovación, quiere otro perfil de equipo y como pedido central dejó en claro que necesita con urgencia incorporar, al menos, a un volante creativo y a un delantero. Pero el mercado de pases parece que no está nada fácil; así lo han expresado en varias oportunidades los dirigentes del Verde que vienen manteniendo contactos y realizando llamados.

En el receso vacacional sonó fuerte el nombre del habilidoso mediocampista Jorge Luna pero el propio Chiófalo confirmó a Democracia que el pase quedó descartado. Según el presidente, Luna no estaba en las condiciones físicas que se esperaba y por eso su incorporación se cayó.

A la rueda de nombres ayer se sumaron Luis Gonzalo Bustamente, volante que juega en el fútbol chileno; y Cristian Chávez, atacante de último paso en Brown de Adrogué. Pero hasta el momento son sólo nombres, posibilidades, nada más que eso.

Pretemporada y amistosos

La pretemporada del Verde continuará hoy en doble turno y la semana de trabajo finalizará mañana con un solo entrenamiento que será matinal.

Como encuentros de preparación, Sarmiento ya concretó dos amistosos. Jugará el domingo 14 de enero en San Luis, a las 21, frente a Juventud Unida de esa provincia; y luego lo hará el miércoles 17, a las 21, ante Estudiantes también de San Luis. En las próximas horas se confirmaría la realización de un tercer encuentro.

La vuelta al ruedo

En el reinicio del torneo, estipulado para el último fin de semana de enero, el Verde deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Gualeguaychú, en el partido correspondiente a la fecha 13.

Cabe repasar que en la primera parte del certamen, el equipo de nuestra ciudad jugó once partidos (en la segunda fecha quedó libre) y sumó 13 unidades, como consecuencia de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Finalizó el 2017 en zona de descenso directo con un promedio de 1.181.

Por último, cabe agregar que para estar presente en la edición 2018 de la Copa Argentina, los clubes de la Primera B Nacional deberán estar entre el 1° y 12° puesto de la tabla de posiciones una vez que finalice la jornada 13. En este sentido, Sarmiento se ubica en el puesto 17, con 13 puntos y de lograr una victoria en la fecha 13 aumentaría sus chances de clasificación.