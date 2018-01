Simeone: “A Rusia llegará el Messi mejor preparado”

Diego Simeone se mostró entusiasmado de cara a la Copa del Mundo de Rusia, que está a la vuelta de la esquina, y afirmó que en la cita mundialista se verá al Lionel Messi “mejor preparado por todas las experiencias vividas”.

“Un jugador del talento de Messi, que es el mejor del mundo, llegando preparado y con la necesidad de ganar, reúne todo para que los compañeros, el cuerpo técnico y la AFA misma lo puedan rodear para que el destino, ojalá, le regale lo que se merece”, sostuvo el Cholo en una entrevista que le brindó al diario La Nación.

El entrenador del Atlético de Madrid aseguró que el sorteo que le tocó a la Argentina le merece mucho respeto y afirmó que está bueno el orden de los partidos: “Que Croacia, el rival más difícil, sea el segundo partido no me gusta. Podés llegar a la última fecha ante Nigeria los dos con cuatro puntos o nosotros con tres, y sabemos que la obligación será de Argentina”, sostuvo. Y continuando con el análisis de los rivales, comparó la situación con el Mundial 2002: “Es la copia: el más fácil primero, pero incluso la victoria no te garantiza nada, el más duro al medio y, según lo que pase, quedás totalmente condicionado para la última fecha. Ahora claro, si vos ganás los dos primeros partidos será mucho más fácil y ninguna de las cuentas previas tendría sentido”.

Acerca del estilo de juego, Simeone explicó que “la forma de jugar de Sampaoli, en un torneo corto, donde el entusiasmo y la búsqueda son importantes, puede salir muy bien porque es un entrenador avasallador con una enorme ferocidad por ganar y la Argentina tiene los jugadores para llevar esa impronta”. Pero, por último, advirtió: “El desafío que tendrá como entrenador será compensar ese desequilibrio ofensivo con la parte defensiva, que siempre ha sido la parte a mejorar por la selección en todos estos últimos años”.