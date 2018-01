Boca puso primera a su ensayo pre Libertadores

Boca puso primera a su pretemporada con dos caras nuevas, como Ramón Ábila y Julio Buffarini, con el horizonte puesto en la Copa Libertadores, pero sin intenciones de descuidar la Superliga, de la que es líder, y la Supercopa argentina, que jugará en marzo ante River.

Aunque las caras nuevas de este modelo 2018 son Ramón Wanchope Ábila y Julio Buffarini, el que sorprendió con su presencia en la primera práctica de la pretemporada, en el complejo Pedro Pompilio, fue Nahitán Nández.

El uruguayo viene de protagonizar una gresca contra la policía en una madrugada, lo que demoró su regreso desde Punta del Este, y con nuevo look, totalmente rapado, dijo presente.

Después de los exámenes médicos y mediciones físicas de rutina, los jugadores salieron al campo de juego a realizar un intenso trabajo bajo los órdenes del preparador físico, Javier Valdecantos. La actividad incluyó un circuito de fuerza y velocidad.

“¡Dale Julio! Ramón, ¿y esta parte?, ¿esta parte de hombro con hombro?”, le dijo Valdecantos a Wanchope, que intercambió risas con el profe y con Buffarini, su compañero de rutina.

A un costado, Fernando Gago realizó un trabajo diferenciado que forma parte de su puesta a punto, tras la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha que sufrió en octubre. Los otros lesionados, Darío Benedetto y Leonardo Jara, no salieron al campo y continuaron sus rutinas en el gimnasio.

El único ausente del grupo de 33 fue Christian Pavón. El delantero está regresando de Italia, adonde viajó con autorización del cuerpo técnico para terminar los trámites para sacar el pasaporte italiano.

Las otras dos caras “nuevas” que realizan por primera vez una pretemporada en el club Xeneize son Agustín Almendra (delantero, categoría 1999) y Gabriel Guerra (delantero, 1993). Guerra fue el goleador de la Reserva en 2014, y un año después fue cedido al fútbol malayo, donde defendió los colores del Pkns, de la segunda división, y de Johor Darul Ta'zim, entidad en la que se coronó campeón de primera división. El paso de Guerra por el fútbol malayo fue muy bueno. En total jugó 109 partidos y marcó 65 goles. En la tarde de ayer el plantel de Boca viajó a Cardales donde, desde hoy y hasta el 13 de enero, hará el trabajo fuerte de pretemporada.

Asimismo, la dirigencia de Boca no descansa para poder cumplir con los pedidos de los Mellizos. La prioridad en estos días es poder concretar las llegadas de dos defensores: Emmanuel Mas (ex San Lorenzo, actualmente en Trabzonspor, de Turquía) y Gustavo Gómez (ex Lanús, actualmente en Milan).