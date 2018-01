"Delfino nos manifestó que a algunos jugadores no los va a tener en cuenta"

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, habló con Democracia en su regreso a las actividades tras el pedido de licencia. En su primer día de trabajo, confirmó que el DT del plantel mayor Iván Delfino ya le entregó a la comisión directiva el listado de jugadores que no tendrá en cuenta para la segunda parte del torneo. En diálogo exclusivo con este diario, también informó que Patricio Hernández no seguirá al frente de la Reserva.

- ¿Cuáles son sus sensaciones en este regreso?

- Nada en especial, la verdad que todo muy tranquilo. Necesitaba el descanso. Nunca había pedido una licencia. Después de 14 años de trabajo me sentía distinto, tuve bastante tiempo libre durante el día y la verdad que lo necesitaba, porque la vorágine del club te lleva a descuidar algunas cuestiones personales. Así que durante la licencia tuve el tiempo que necesitaba para estar tranquilo, organizarme y volver con todas las ganas. Aprovecho la oportunidad para destacar el buen trabajo de la comisión directiva, yo no me metí en absoluto en sus decisiones y los muchachos han hecho un trabajo muy bueno. El club quedó en buenas manos y eso es una gran tranquilidad para todos.

- ¿Con qué situaciones te encontraste en esta vuelta?

- Desde lo institucional el club está ordenado y desde lo deportivo creo que no esperábamos terminar el 2017 en la posición que estamos pero bueno, se dio así. Creo que de a poco se van a ir definiendo los equipos que pelearán arriba y los que van a pelear por el descenso. Tengo mucha confianza en que se puede revertir la situación. Lo deportivo es malo si se tiene en cuenta el lugar que hoy ocupa Sarmiento, que está en la zona de descenso directo, pero tenemos que pelearla para salir de ahí. Es incómoda la situación pero por suerte se ganó el último partido y nos pudimos ir al receso con cierta ilusión. El torneo es parejo y creo que el año que viene Sarmiento puede estar en cualquier categoría del fútbol argentino.

- ¿Cómo le cayó la reducción de la sanción a Riestra?

- Los que tomaron la decisión sabrán por qué lo hicieron. La verdad que a mí no me preocupa Riestra, porque si nosotros no podemos competir contra un equipo que larga con diez puntos menos quiere decir que estamos complicados. Por eso no me preocupa.

- Volviendo a la actualidad del club, ¿Qué decisión se tomó sobre Patricio Hernández, DT de la Reserva?

- Me junté con él y le informé que no iba a continuar en el cargo. La verdad que lo que pasó con su hijo Bautista no me gustó nada, usó a Sarmiento, tenía que firmar unos papeles, no lo hizo, lo dilató y terminó llevándose al hijo a otro club. Una actitud que no podemos tolerar, no actuó de buena fe y por ende no puede seguir al frente de la Reserva.

- ¿El jugador tenía que firmar un contrato?

- Claro, un préstamo porque el chico venía de Acassuso. Tenía que firmar y siempre lo fue postergando. Después salió lo de México, creo que en el Cruz Azul y el chico se fue. Es una situación que no podemos tolerar, no podemos permitir que usen a Sarmiento de esa forma. Patricio utilizó al club para mostrar al jugador, que en este caso era su hijo y después lo llevó a otro club. Él me había pedido exclusivamente que le hiciéramos un lugar a su hijo, porque quería estar con él acá en Junín, nosotros accedimos y nos responde de esta manera. Lo tomamos como un abuso de confianza muy grave. La reunión fue hoy (por ayer) así que ya lo podemos confirmar.

- ¿Se puede saber cuál fue su argumento para actuar de esa manera?

- Nada, nos dijo que se le fue de las manos. Hay que aclarar que Patricio (Hernández) no es el representante del jugador, sino creo que es Patricio Hirsig (ex jugador de Arsenal y San Lorenzo, entre otros); pero Patricio nos había pedido especialmente por su hijo.

- ¿Hay algún postulante para su reemplazo?

- No, el viernes se reincorpora Juan Carlos Pirez (coordinador del fútbol de Sarmiento) y lo quiero charlar primero con él.

- ¿Y en relación al plantel profesional? ¿Qué posibilidades hay de rescindir contratos y de sumar refuerzos?

- Hablamos con el entrenador (Iván Delfino) y él nos manifestó que a algunos jugadores no los va a tener en cuenta. Por eso ahora cuando vuelvan todos nos vamos a estar reuniendo y vamos a analizar caso por caso. Veremos cómo se resuelve cada situación.

- Se habló de la posibilidad de contratar al volante Jorge Luna. ¿Esto sigue en pie?

- No, ya está descartado. Estuvo en Junín, se realizó algunos estudios pero no tuvo el rendimiento que esperábamos. El jugador venía con muchísima inactividad, le iba a llevar mucho tiempo ponerse en condiciones y nos parecía que eso nos iba a complicar porque Sarmiento tiene que jugar trece partidos en tres meses y necesitamos jugadores que lleguen bien.

- ¿Hay algunos nombres para incorporar?

- Hay un par de nombres que por ahora los vamos a reservar pero la idea, como ya se sabe, es traer a un delantero y a un enganche.

Hablamos con el entrenador (Iván Delfino) y él nos manifestó que a algunos jugadores no los va a tener en cuenta.

Jorge Luna está descartado. Estuvo en Junín, se realizó algunos estudios pero no tuvo el rendimiento que esperábamos.

- ¿Hay alguna posibilidad de que regrese Renzo Spinaci?

- No. Primero porque nos llevaría un cupo y segundo porque no es la posición que estamos buscando.

- ¿Qué análisis hace del entrenador Iván Delfino?

- Creo que nos faltó un poquito de suerte. Podríamos haber tenido un comienzo distinto. Contra Quilmes merecimos un poquito más y con Iván (Delfino) también se dieron partidos raros, sobre todo frente a Los Andes que lo teníamos controlado y perdimos 1 a 0 con un gol de otro partido. Después en San Luis, contra Estudiantes; y acá en Junín contra Santamarina también, nos empatan casi sin haber llegado al arco. Creo que en estos tres partidos no tuvimos suerte. Después, contra Almagro, por ejemplo, creo que el entrenador se equivocó en el planteo pero son cosas normales. A pesar de todo esto hemos logrado el 50 por ciento de los puntos, más o menos. Si seguimos así terminamos el campeonato tranquilos, pero la idea es pelear arriba. Ojalá que se nos dé.