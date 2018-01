Retiraron la denuncia contra Nández y hoy se presentaría con el plantel

La denuncia por lesiones personales contra el futbolista de Boca Juniors, Nahitan Nández, fue levantada en las últimas horas. Un joven llamado Federico había iniciado una causa contra el jugador luego de mantener una pelea en un local bailable de Punta del Este en la madrugada del último día del 2017.

El altercado se había producido en un boliche ubicado en la zona portuaria de Punta del Este. Según relató el futbolista a medios locales, todo se generó debido a que presuntamente el joven intentó manosear a su novia y él reaccionó.

El hombre agredido -que terminó en un hospital y que recibió ocho puntos de sutura en la boca– denunció a Nández ante la Justicia y, el domingo por la tarde, el futbolista se presentó en la Fiscalía de Maldonado, junto con su abogado, Jorge Barrera, quien también es el presidente de Peñarol de Montevideo, el ex club del mediocampista de 22 años.

Nández concurrió a la sede judicial a declarar y allí le pidió disculpas al joven agredido, quien finalmente decidió levantar la denuncia. Federico aclaró que no se trató de una pelea, sino de “una discusión del momento”.

De esta manera, ya no hay peligro de que el futbolista pueda quedar detenido en su país natal, donde ya tiene antecedentes debido a que participó de una batalla campal entre jugadores de Peñarol y Palmeiras durante la Copa Libertadores del 2017 (por aquel incidente, la Conmebol le dio tres partidos de suspensión, pero también se originó una causa en la Justicia local).