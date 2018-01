Viatri tendrá seis semanas de recuperación luego del estallido de pirotecnia en su rostro

El delantero argentino Lucas Viatri, actualmente en Peñarol de Montevideo, recién podría volver a jugar al fútbol en no menos de seis semanas debido al accidente que sufrió con un producto de pirotecnia durante la celebración de la Nochebuena, lo que le afectó parte del rostro y la retina del ojo izquierdo.

“La información que tenemos es que con fuegos artificiales tuvo un accidente, le explotó algo cerca de la cara y le afectó uno de los ojos”, según lo que Rodolfo Catino, vicepresidente de Peñarol, le señaló a EFE.

El ex goleador de Boca, figura del equipo mirasol campeón del Torneo Uruguayo 2017, se encontraba en Argentina pasando las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Aún no pueden confirmar el tiempo de recuperación que le demandará el accidente, aunque en principio se ha dado un plazo de dos meses”, amplió Catino, quien agregó: “Los médicos de Peñarol se comunicaron con sus colegas argentinos para trabajar en conjunto para su recuperación”.