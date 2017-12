Claudio Yópolo es el principal dirigente deportivo del fútbol amateur de Junín. Lleva 12 años de trabajo al frente de la Liga Deportiva del Oeste y en todo este tiempo reconoció haber presenciado muchos cambios positivos en los clubes de Junín.

En una entrevista exclusiva con Democracia, repasó los logros del 2017 y también aseguró que erradicar la violencia sigue siendo uno de los objetivos más difíciles.

- ¿Cuál es el balance que realiza de este 2017?

- No tengo dudas que ha sido uno de los mejores años desde que estoy en la liga. Se ha trabajado muchísimo, hemos tenido muchos campeonatos, muchas competencias y hemos podido cerrar el año con muchos festejos. Se ha podido cumplir en tiempo y forma con los torneos y por todo eso terminamos un año muy bueno. El broche de oro creo que fue la posibilidad que tuvimos con el seleccionado femenino de jugar el nacional y con el Sub 15 de haber logrado el campeonato provincial y el subcampeonato nacional.

- En lo que se refiere a primera división, se dieron tres torneos un tanto distintos. La última final, entre Moreno y BAP, tuvo algunos condimentos que empañaron un poco el trabajo. ¿Lo ve así?

- El fútbol es parte de la sociedad, eso es algo que ya se ha dicho muchas veces, y cuando ocurre algún hecho de violencia creo que tiene que ver con eso. En esta final hubo cerca de dos mil personas y habrán sido siete u ocho inadaptados los que hicieron algún desmán. Quizás eso pudo haber empañado un poquito la fiesta pero nada más, no hay que darle demasiada importancia. Creo que fue un campeonato muy competitivo, en donde se pudieron jugar muchos partidos de noche y eso tiene que ver con el crecimiento en infraestructura que hoy tienen los clubes. Desde lo deportivo, creo que este Clausura ha sido muy competitivo, muy bueno.

"Desde la liga hemos decidido sancionar con todo el peso a los agresores. Sea quien sea, dirigentes, futbolistas o hinchas, no podemos permitir más ningún tipo de agresión. Hay que entender que el fútbol es un juego".

- En la final de vuelta le tocó vivir en carne propia un hecho ingrato. ¿Qué fue lo que le ocurrió?

- Fueron tres o cuatro inadaptados que me dijeron que el campeonato de BAP estaba comprado. La verdad que no me ofendió en absoluto porque en mi gestión han salido campeones todos los clubes, salvo Deportivo Baigorrita e Independiente de Junín. Eso lo saben todos, asi que no me ofendió para nada. Hace unos años Moreno le ganó a Newbery una final y nadie dijo nada. En su momento Moreno fue un justo campeón, como lo fue BAP en este torneo. De todas maneras, desde la liga ya hemos planteado que si algunos de los integrantes recibe alguna agresión, verbal o física, podemos informarlo y sancionar.

- Decía que BAP fue un justo campeón.

- No tengo dudas, fue un equipo que le ganó a Defensa en un partido tremendo. Y recuerdo que en ese partido la gente de Defensa se comportó muy bien, algo que corresponde y que merece remarcarlo. BAP eliminó a Defensa en cancha de Defensa y no hubo ningún tipo de incidente, parece mentira tener que destacarlo porque es lo que corresponde, pero fue así.

- Cuando BAP estaba dando la vuelta olímpica, en la cancha de Moreno se prendió el riego artificial y se apagaron las luces. ¿Pudo averiguar qué fue lo que pasó?

- Lo del riego por ahí puede llegar a ser entendible porque en algunos casos está programado; pero lo de la luz me dio tristeza. La persona que lo hizo es un inadaptado, simple, no tengo problemas en decirlo; porque puso en riesgo la integridad física de muchas personas que estaban en la cancha. Pero bueno, la dirigencia de Moreno sabrá lo que tiene que hacer.

LEE MÁS: BAP festejó el campeonato Clausura 2017

- ¿Por qué no entregó la copa de campeón a BAP? A muchos les llamó la atención.

- Porque estaba Raúl Mercado adentro de la cancha. Él estaba en representación de la liga y nos pareció que estaba bien que fuera él quien entregara el premio. Nada en particular. A veces uno tiene que ceder el lugar al resto de los dirigentes que trabajan mucho, como en este caso fue Raúl. De todas maneras yo siempre digo lo mismo, en la cancha los verdaderos protagonistas tienen que ser los jugadores; el resto estamos para sumar.

- ¿Qué opinión le merecen los arbitrajes?

- Todo mi respeto. En la final dirigió Jorge Barragán el primer partido y después Marcelo Martín; uno con experiencia y el otro en pleno crecimiento. Todo el grupo se merece todo mi respeto, porque la verdad que han tenido un gran año. Confiamos en todos plenamente. Seguramente que nos están faltando árbitros, quizás unos diez, pero bueno, tendremos que trabajar para lograr ese objetivo. Hoy en día somos unas de las pocas ligas que tiene ocho o nueve árbitros nacionales.

- ¿Cómo se combaten los hechos de violencia?

- Es muy difícil. Se pueden contratar muchos policías y tomar todos los recaudos, pero igual puede ocurrir algo. Es algo social; si uno se fija, en este 2017, en la mayoría de las finales hubo problemas. En Pergamino fue gravísimo lo que ocurrió y veo perfecto la sanción que emitió el Consejo Federal, en ordenar el descenso y una sanción económica para Juventud de Pergamino. Es un tema que siempre nos preocupa, pero ahora, desde la liga hemos decidido sancionar con todo el peso a los agresores. Sea quien sea, dirigentes, futbolistas o hinchas, no podemos permitir más ningún tipo de agresión. Hay que entender que el fútbol es un juego, en donde te toca ganar, empatar o perder. Y además siempre hay revancha. Hace una semana terminó el Clausura y la semana que viene arranca el Nocturno.

- ¿Cómo está la relación de AFA con la Liga Deportiva del Oeste?

- Estamos en un gran momento. Me han designado como delegado federal de la Región Norte y secretario del Departamento de Fútbol Femenino. No es un reconocimiento hacia mi persona sino al trabajo de todo el grupo que conforma la Liga Deportiva del Oeste. Estamos trabajando muy bien.

"Creo que se ha mejorado notablemente, hoy la mayoría de las canchas tiene riego artificial, un césped lindo y luz. Eso me pone muy contento y me dan ganas de seguir, de estar".

- ¿Qué expectativas tiene de cara al inicio del Nocturno?

- Las mejores, no tengo dudas que vamos a poder disfrutar de un torneo muy competitivo. El acto inaugural será el viernes que viene, en la cancha de River de Junín porque hemos decidido que el torneo lleve el nombre de Norberto Asef, un ex dirigente del club. Estoy seguro de que vamos a vivir un torneo muy lindo.

- ¿Qué lo mantiene con entusiasmo?

- Disfruto mucho de ver el crecimiento del fútbol de Junín. Soy muy agradecido a todos los presidentes y dirigentes de cada uno de los clubes, porque dejan todo por las instituciones. Recuerdo que hace unos años no se podía jugar al fútbol en algunas canchas, no había vestuarios y en algunos casos los chicos no tenían ropa. Creo que se ha mejorado notablemente, hoy la mayoría de las canchas tiene riego artificial, un césped lindo y luz. Eso me pone muy contento y me dan ganas de seguir, de estar. También disfruto mucho de trabajar en equipo, porque todas las decisiones que se toman en la liga son consensuadas, sobre todo las más importantes.