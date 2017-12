Montoya: “Nadie de Boca habló conmigo”

El mediocampista ofensivo Walter Montoya, flamante refuerzo del Cruz Azul de México, aseguró ayer a la mañana que desde la dirigencia de Boca Juniors no se comunicó “nadie” para intentar conseguir su pase.

“No sé cómo fue lo de Boca, pero nadie habló conmigo, aunque creo que había un interés”, declaró el ex futbolista del Sevilla de España, antes de partir rumbo a México para sellar su vínculo con su nuevo club.

Sin embargo, el jugador nacido futbolísticamente en Rosario Central reconoció que el entrenador del Xeneize, Guillermos Barros Schelotto, se contactó con él para demostrarle su interés de sumarlo pero que no hubo avances dirigenciales para encaminar su llegada.

Boca Juniors también había intentado contratar los servicios de Montoya en el mercado de pases anterior, aunque el futbolista finalmente decidió continuar su carrera en el Sevilla español, donde fue dirigido por Jorge Sampaoli, actual técnico del seleccionado argentino. "Siempre están las ganas de volver al fútbol argentino, en un equipo grande como River o Boca. Ojalá algún día pueda jugar en alguno de los dos, sería espectacular y me gustaría retirarme en Central. Pero ahora estoy contento de ir para México, será un lindo reto porque tuve poca continuidad en España y quiero volver a mi nivel", concluyó. Walter Montoya comenzó su carrera en Rosario Central en 2014, equipo en el que estuvo hasta enero de 2017 cuando firmó para Sevilla de España.

Seguirá su carrera en el Cruz Azul, club en el que estará ligado durante tres temporadas.