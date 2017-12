Nelson Vivas: “Estoy fuera del fútbol”

Agobiado por un universo que define como “hostil y volátil”, Nelson Vivas ha decidido dar plena prioridad a su vida personal por tiempo indeterminado y de ahí que no dude en revelar que hoy está fuera del fútbol profesional.

Y para que no queden dudas refiere que se ha reunido con su cuerpo técnico, empezando por su ayudante de campo, Leonardo Colombo, para ponerlos al tanto de su decisión y liberarlos de toda atadura y compromiso ético con él.

“Ellos tiene derecho de seguir su camino y es mi deber no arrastrarlos en esto que he meditado y decidido por convicción: hoy no estoy dispuesto a que el fútbol maneje mi vida, estoy fuera del fútbol, quiero tener las riendas de mi vida y después el paso del tiempo y la vida misma dirán”, explica el entrenador nicoleño en un diálogo exclusivo con Télam.

“En Defensa vino el hijo del presidente y quiso meterse en mi manera de armar el equipo, algo inaceptable, pero fijate vos que quedarte o irte de un club argentino no depende de que te vaya bien o mal. Si te va mal, por supuesto, te rajan, pero en Estudiantes saqué el 60 por ciento de los puntos, había renovado contrato de palabra y hablado de los refuerzos y un buen día perdimos un partido y me pegaron un voleo en el culo”, recordó sin eufemismos el ex defensor de Quilmes, Boca, River, la Selección Nacional y de una fecunda travesía por Suiza, Inglaterra, España e Italia.