Firmó Buffarini y Boca va por Emmanuel Mas

La llegada de Julio Buffarini a Boca ya es un hecho.

Pero no hay dudas de que su contratación dividió las aguas: generó muchísima bronca en los hinchas de San Lorenzo. Es que casi en el mismo instante en que el defensor firmaba su contrato y se prestaba a fotografiarse en la Bombonera, un grupo del Ciclón vandalizó un mural que le habían hecho luego de ganar la Libertadores 2014.

“Traidor, puto”. Con aerosol negro, eso se podía leer en la obra ubicada en la intersección de Zelarrayán y Viel, en Parque Chacabuco, mural que los hinchas de San Lorenzo le habían dedicado tras la obtención de la Copa. Pero el amor, se ve, se terminó.

Lo curioso es que a unos kilómetros de distancia, en La Boca, Buffarini se desentendía del asunto y sonriente, firmaba su contrato por tres años y medio, en las oficinas de la Bombonera junto al vicepresidente Royco Ferrari.

Lo que más les duele a los hinchas de San Lorenzo es que el lateral haya afirmado, apenas se fue, que los de Boedo iban a tener la prioridad a la hora de retornar al fútbol argentino. Una situación que no fue tal. Pero que tampoco dejó sin dormir al protagonista de esta historia.

“Sé que al jugar en Boca también voy a estar más cerca de la Selección”, afirmó Buffa. Y es claro que esa es su prioridad. Habrá que ver qué sucede el 2 de febrero, cuando Boca visite a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y Buffarini defienda los colores azul y oro.

Puntero

Boca lidera la tabla de posiciones de la Superliga argentina, pero su gran objetivo para el 2018 es la Copa Libertadores. Tras reunirse con Guillermo Barros Schelotto en dos oportunidades, Daniel Angelici comenzó a acelerar las gestiones por los refuerzos y le podrá dar buenas noticias al entrenador: el segundo fichaje está al caer.

El otro que está próximo a arribar en la entidad de La Ribera es Emmanuel Mas, quien llegará para competirle el puesto al colombiano Frank Fabra.

Las tratativas se encuentran avanzadas (hay una diferencia de medio millón de dólares) y podría cerrarse antes del fin de semana. La presión que podría realizar el zurdo sería clave, ya que el marcador de punta anhela volver al país para poder mostrarse y luchar por retornar a la Selección argentina.

Por otra parte, se encuentra estancada la negociación por Gustavo Gómez, debido a que el Milan por ahora prefiere cederlo a otro club de Europa y a que no hay un acuerdo económico con el defensor. En caso de no prosperar, la alternativa al ex Lanús es Lisandro López, sin lugar en el Benfica de Portugal.