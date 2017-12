BAP campeón

Fue un partidazo. Los dos estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero uno se quedó con el Campeonato Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

El ganador fue BAP que anoche empató 2 a 2 frente a Mariano Moreno y como en el encuentro de ida había ganado por 1 a 0 la general dio un 3 a 2 a favor del "Ferroviario" que de esa forma festejó la obtención de la Copa que justamente homenajeaba los 125 años del club.

Desde lo deportivo, las emociones se vivieron desde el primer minuto. En cada jugada se notó las ganas de los dos por quedarse con el torneo. Afuera, en las tribunas, la gente también arrancaba con su fiesta.

Lo cierto es que en el campo de juego Moreno arrancó un poquito mejor. En los primeros quince minutos de juego, el equipo del "Hueso" Fabián Coppola tuvo más la pelota y hasta creó algunas situaciones de gol que pudieron haber cambiado el partido.

En ese buen momento del Albinegro fueron claves las apariciones de Daniel Uhart y Juan Delamer en la zona media. El "5" y el "8" de Moreno recuperaron, jugaron rápido y estuvieron precisos para que el local exprese en el juego una leve superioridad.

Pero a pesar de que Moreno estaba mejor plantado, el equipo de Cóppola comenzó a perder la paciencia. Ante algunas jugadas dudosas, los hombres del Albinegro se excedieron en los reclamos, perdieron la calma y también el control del partido.

Ante los reclamos desesperados del local, BAP creció. Los dirigidos por Luis Forzano siempre mantuvieron el orden y en esa primera parte se iban a poner en ventaja en dos jugadas puntuales.

Cuando el reloj marcaba los 35, Uhart se excedió en la marca y cometió una falta innecesaria al borde del área grande, sobre el lateral izquierdo de la defensa Morenista. Del tiro libre se hizo cargo Tomás Lobatto, quien metió una tremenda rosca de zurda para clavar el 1 a 0 parcial que hizo delirar a todo BAP.

Pasaron siete minutos para que la visita volviera a festejar. En una contra, Jonathan Domench se la punteó a Gonzalo Alonso en la mitad de la cancha y el delantero le ganó en velocidad al defensor. En la desesperación, cuando el atacante estaba a punto de ingresar al área, el "2" de Moreno le metió una tremenda patada que le valió la roja directa.

Traverso dejó a su equipo con un hombre menos y también le dejó un hermoso tiro libre a BAP. Recto al arco, el que se hizo cargo esta vez fue Oscar "Cuca" Sánchez, quien acarició el balón sobre la barrera para poner un soberbio disparo que impuso el 2 a 0. Otro golazo, otro festejo alocado para, de esa forma irse al descanso.

Moreno se recuperó pero no le alcanzó

En el segundo tiempo Moreno tuvo una leve mejoría. Si bien el equipo de Cóppola siempre estuvo más atento a las decisiones del árbitro que a su propio juego, en el complemento funcionaron bien algunos cambios que realizó el entrenador.

Cóppola apostó a la contra, al pelotazo, a la sorpresa y todo eso funcionó al menos para empatar el partido. El DT de Moreno sacó a Uhart que estaba amonestado y retrasó al "Bichi" Emanuel Martínez unos metros. En ese corrimiento, el equipo local apostó a un buen lanzador para tener mayor precisión en cada ataque.

Así fue como el conjunto Morenista iba a encontrar el descuento y luego el empate. El primer gol llegó tras un buen centro de Martínez que Cuello alcanzó a cabecear para poner el 1-2 y de esa forma seguir calentando el partido. Y el 2 a 2 también llegó de una pelota llovida que tras un roce en Cuello nuevamente se volvió a meter en el arco de Asam.

El empate de Moreno llegó a los 40. El resto fue para el infarto. El local atacó como pudo pero BAP se defendió bien y por eso terminó empatando el partido y ganando la serie.



Festejos, declaraciones y algunos incidentes

BAP fue un justo campeón. Al menos demostró una identidad de juego durante todo el torneo. Con el pitazo final de Marcelo Martín la alegría en los muchachos fue tremenda. Hubo lágrimas, abrazos, cánticos y una vuelta olímpica que, lamentablemente, incluyó algunos incidentes.

Cuando jugadores, cuerpo técnico e hinchas estaban en pleno festejo, se encendieron las canillas del riego artificial. Como si eso fuera poco, al ratito nomás se apagaron las luces del estadio. Una lástima, desprolijidades que no hacen más que empañar la fiesta y que dejan mal parada a la dirigencia de Moreno.

Pero, a pesar de todo, la fiesta siguió. En medio de la alegría, el capitán Leandro Martingorena recibió la copa del Clausura 2017 que justamente homenajeaba a BAP en su 125 aniversario. En diálogo con Democracia, el "2" dijo: "Esto es un premio de todos, yo hace diez años que estoy en el club, somos un grupo de amigos que la venimos peleando desde hace mucho y que hoy el sueño se hizo realidad. Gracias a todos".

Tomás Lobatto también tuvo la gentileza de dejar unas palabras. Sobre el campeonato logrado remarcó: "Creo que fuimos justos campeones, ganamos los partidos que teníamos que ganar y en la final pudimos festejar ante un equipo durísimo. Se lo quiero dedicar a mi familia, a mis amigos y a este grupo maravilloso de compañeros".

Por último, el presidente de BAP, Javier Peppa, señaló a Democracia: "Es una alegría inmensa, jamás pensé en esto, no lo puedo creer. Cada uno de nosotros hizo lo que estuvo al alcance para lograrlo, armamos un plantel competitivo y la verdad que los muchachos y el cuerpo técnico hicieron un trabajo enorme. Es un sueño que se hizo realidad y que se lo quiero dedicar a mi familia, a mi mujer sobre todo, que siempre me apoyó en esta tarea".