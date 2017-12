Encuesta: Messi es el mejor futbolista de la temporada 2017

El diario inglés The Guardian publicó su tradicional encuesta anual, en la que Lionel Messi volvió a encabezar la nómina de los 100 mejores futbolistas del año, por delante de Cristiano Ronaldo, más allá de que el portugués se adueñó de los títulos individuales más prestigiosos del fútbol: el Balón de Oro y el premio The Best, de la Fifa.

En la encuesta de The Guardian participaron 169 invitados y expertos de fútbol de 63 países diferentes, incluidos directores técnicos y ex jugadores como Ronaldo Nazario, Hernán Crespo, Javier Zanetti, Patrik Andersson o Quinton Fortune.

El tercero, detrás de Messi y Cristiano Ronaldo , es Neymar, consolidado tras su desembarco en el PSG. Además de CR7, Real Madrid, ganador de la Champions League, incluyó a otros dos jugadores en el Top 10: el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos, mientras que inmediatamente después asoman Sergio Ramos (11°) e Isco (12°).

En cuanto a los argentinos, además de Messi, también están incluidos Paulo Dybala (14°), Sergio Agüero (20°), Mauro Icardi (33°), Gonzalo Higuaín (34°) y Ángel Di María (100°), que cierra la lista.

Estos son los 10 mejores de la temporada según The Guardian:

1-Lionel Messi

(FC Barcelona)

2-Cristiano Ronaldo

(Real Madrid)

3-Neymar(Barcelona/PSG)

4-Kevin de Bruyne

(Manchester City)

5-Harry Kane

(Tottenham)

6-Luka Modric

(Real Madrid)

7-Robert Lewandowski (Bayern Munich)

8-Kylian Mbappé

(Monaco/PSG)

9-Toni Kroos

(Real Madrid)

10-Eden Hazard (Chelsea)