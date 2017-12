Demandaron a la Fifa por el uso del spray blanco de los árbitros

El brasileño Heine Allemagne y el argentino Pablo Silva, creadores del spray que usan los árbitros de fútbol para demarcar la ubicación del balón y también la posición de la barrera en los tiros libres, demandaron a la Fifa por 100 millones de dólares

Los inventores argumentan que desde la entidad no le pagaron por el uso del spray que patentaron antes de que comience a emplearse en los duelos de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

En Argentina, se estrenó en un encuentro de la B Nacional entre Los Andes y Chacarita en la temporada 2008/09.

Pablo Silva uno de los socios que patentó el spray, en diálogo con Cadena 3, declaró que “después que murió Julio Grondona no tuvimos respuesta”.

El ex presidente de AFA fue una pieza importante para impulsar su uso, pero las negociaciones se cerraron desde que ingresó a la entidad el nuevo presidente, Gianni Infantino.

“Trabajamos mucho e invertimos dinero y dedicación en este proyecto, señaló Silva ayer en un reportaje.