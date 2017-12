El Clausura 2017 tendrá hoy a su campeón

Esta noche se conocerá al campeón del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga deportiva del Oeste. Tras la suspensión por la lluvia del viernes, hoy, a las 21.30, Mariano Moreno recibirá en su estadio a BAP, para disputar el partido de vuelta de la gran final. El árbitro del encuentro será Marcelo Martín, con las asistencias de los líneas Juan Carlos Del Fueyo y Rodrigo Felloga.

Cabe recordar que Moreno tiene la obligación de ganar ya que en la ida el "Ferroviario" se quedó con la victoria, fue por 1 a 0, con aquel tanto de penal convertido por "El Manteca" Alexis Martínez.

Para el encuentro de esta noche, Marcelo Martín será el encargado de impartir justicia. El joven árbitro de nuestra ciudad, de 29 años, tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones. Como referencias, Martín ha dirigido partidos importantes, como descensos en el Torneo Nacional Federal B, finales en las ligas de Salto y Colón, como así también los clásicos más importantes de Junín.

En definitiva, Moreno tendrá la obligación de ganar por más de un gol de diferencia si es que quiere dar la vuelta olímpica. Cabe recordar que en caso de que la serie quede empatada, la definición será directamente desde el punto del penal.

Sin pirotécnia

De cara al partido de esta noche, el espectáculo se ajustará a la ordenanza que regula el uso y comercialización de la pirotecnia sonora. Por eso es que desde ambas instituciones solicitan a sus hinchadas a que no la utilicen, ya que la misma afecta a personas que sufren algún tipo de enfermedad, a veteranos de Malvinas y a los animales.



Inferiores

En el transcurso de 2017 se desarrollaron con total éxito los torneos de divisiones inferiores Apertura y Clausura que organiza la Liga Deportiva del Oeste. También desde la entidad madre del fútbol local se diagramaron los encuentros de escuelitas de fútbol donde la diversión y el aprendizaje de los chicos fueron objetivos cumplidos.

En la primera parte del año, el Apertura 2017 puso en juego la Copa "Roberto Centeno", en homenaje al ex dirigente del Origone Fútbol Club, institución de Agustín Roca. En este primer torneo, Rivadavia de Lincoln obtuvo cuatro títulos (quinta, sexta, séptima y novena); Sarmiento también cuatro (cuarta, sexta, octava y décima); BAP uno (sexta) y Origone FC, uno (cuarta).

Por otro lado, el Clausura 2017 tuvo en juego la Copa “125º Aniversario del Club BAP” y los campeones fueron: Rivadavia de Lincoln en tres categorías (cuarta, quinta y sexta) y el mismo record alcanzó Sarmiento (séptima, octava y novena); mientras que Rivadavia de Junín y Jorge Newbery compartieron el primer puesto en décima.

Nocturno 2018

El Torneo Nocturno 2018 que organiza la Liga Deportiva del Oeste tendrá en juego la Copa "Norberto Asef", en homenaje al ex dirigente deportivo de nuestra ciudad.

El certamen arrancará el 5 de enero con la participación de los trece equipos afiliados. En primera división se jugará en dos zonas: la A estará integrada por Rivadavia de Lincoln, Villa, Defensa, Ambos Mundos y Sarmiento; y en la B jugarán Unnoba, Pinto, Rivadavia de Junín e Independiente. En este torneo clasifican los dos primeros a semifinales. La primera fecha se jugará ese viernes, donde se enfrentarán, en primera, Ambos Mundos vs. Defensa; y en sub 17, Independiente (J) vs. Sarmiento.

Algunos cambios

De cara a este nuevo torneo, en los clubes de Junín ya se produjeron algunos cambios. Entre ellos, Marcos Stella asumió en la conducción técnica de Jorge Newbery; mientras que Hugo Castro será el DT en Ambos Mundos. También en el Tricolor trabajará en las divisiones inferiores el entrenador Hugo López, tras desvincularse del "Aviador".