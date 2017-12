Fernando Chiófalo retomará la presidencia del Club Sarmiento a partir del 2 de enero

A partir del 2 de enero, el presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, regresará a sus funciones tras el pedido de licencia que el resto de la comisión directiva le otorgó para que pueda solucionar algunos inconvenientes personales.

En su retorno, el máximo dirigente del Verde deberá solucionar varios temas. Entre los más importantes, se pondrá al frente de las gestiones para poder sumar dos refuerzos al plantel profesional que conduce el entrenador Iván Delfino. Al mismo tiempo, intentará convencer a Patricio Hernández para que continúa al frente de la Reserva.

En relación a los refuerzos, como este diario ya lo informó, antes de comenzar las vacaciones el DT Delfino le sugirió a la comisión directiva la incorporación de un volante creativo y de un delantero. Al respecto, por el momento el único jugador que suena como posible incorporación es el de Jorge Luna, quien en la actualidad se encuentra jugando en el fútbol chileno. El volante creativo ya habría recibido una oferta económica y la negociación se podría cerrar en las próximas horas.

Sobre el mercado de pases, el tesorero del club Diego Cifarelli dijo a este diario: "Estamos viendo algunos ofrecimientos, la idea es traer un jugador que genere juego y un atacante, pero bueno, por ahora no hay nada en concreto. Sabemos que son como máximo dos incorporaciones y en ese camino estamos".

Cifarelli agregó: "Sabemos que el mercado es muy acotado y que quizás no podamos contratar a jugadores que marquen una gran diferencia pero la idea es intentarlo. Lo que podamos traer será en base a lo que el técnico (Iván Delfino) considera necesario".

El otro tema que pareciera ser difícil de resolver es el caso del entrenador de la reserva Patricio Hernández, quien en algunas notas periodísticas dejó expresada la posibilidad de alejarse del club. Al parecer, Hernández habría tenido ciertos roces con Delfino y ese sería uno de los puntos a solucionar por Chiófalo.

Sobre el conflicto entre Hernández y Delfino, Cifarelli también opinó: "En los clubes pasa lo que pasa en cualquier familia. Hay encuentros y desencuentros. En los equipos de trabajo hay diferencias, siempre. Pero si existió alguna diferencia estoy seguro de que no fue nada grave".

"En un club de fútbol somos todos rehenes de los resultados deportivos, eso marca el clima de trabajo. Entonces creo que es un buen momento el que tenemos ahora como para parar la pelota y evaluar el trabajo que se viene realizando", completó.

En definitiva, el regreso de Chiófalo no es una tema menor para el mundo Sarmiento. Su vuelta genera cierto entusiasmo pero la espera ya tiene los días contados.

El 2017, otro año de renovación

El jueves 29 de junio de este año, en el marco de la asamblea ordinaria, los socios de Sarmiento ratificaron su confianza en el presidente Fernando Chiófalo y votaron de manera unánime por su continuidad.

La comisión directiva para el período 2017-2019 quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Fernando Chiofalo; Vicepresidente: Pablo Molins; Vicepresidente: Horacio Martignoni; Secretario: José Luis Cornago; Prosecretario: Leandro Di Flavio; Tesorero: Diego Cifarelli; Protesorero: Agustín Genna; Vocales titulares: Gustavo Martignoni, Stella Rozuadonsquey, Alejandro Roselli, José Molinari, Mauricio Alaise, César Dardano y Oscar Carvia; Vocales suplentes: Fernando Molins, Daniel Basso, Alberto Jali, Juliano Scorsetti y Lucas López Verrilli; Comisión Fiscalizadora titular: Alejandro Nagore, Ignacio Bozzano y Hugo Ferraris; Comisión fiscalizadora suplente: Diego García y Néstor Maulini; Tribunal de disciplina titular: Italo Marone, José Greco, Gaspar Ratto y Matías Prieto; y Tribunal de disciplina suplente: Gastón Morgan.