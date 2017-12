Recorrida por Latinoamérica

Siempre se dijo que argentino hay en todo el mundo. La realidad del fútbol latinoamericano le da entidad a ese viejo dicho. A continuación, las principales noticias del fútbol Latinoamericano que involucran a varios compatriotas.

Unión La Calera jugará en la primera de chile

Unión La Calera se impuso 5 a 4 en la definición de tiros desde el punto del penal a Santiago Wanderers en la Promoción y jugará la próxima temporada en la Primera División de Chile.

El partido que se disputó en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso finalizó 1-0 a favor de La Calera (1-1 en el global), con gol del argentino Rafael Viotti (ex San Telmo y Tristán Suárez).

En La Calera, dirigido por el argentino Mario Pobersnik, también jugaron sus compatriotas Gonzalo Abán (ex Argentinos y River), Lucas Giovini (ex Quilmes), Paulo Rosales (ex Unión e Independiente) y Alberto Martínez (ex San Telmo), según La Tercera.

Pérez Zeledón ganó la primera final en Costa Rica

Pérez Zeledón, conducido por el técnico argentino José Antonio Giacone, le ganó 1-0 a Herediano la primera final del fútbol de Costa Rica.

El partido se jugó en el estadio Municipal Keylor Navas de San Isidro, y el único gol lo marcó Jeikel Venegas. En Pérez Zeledón estuvo también el argentino Pablo Azcurra (ex Temperley y Talleres de Córdoba), consignó el sitio soccerway.

La segunda final se jugará hoy en el estadio Eladio Rosabal de Heredia.





Olimpia venció en la primera final de Honduras

Olimpia venció 2-0 a Motagua en la final de ida del campeonato de fútbol de Honduras jugada en el estadio Tiburcio Carias Andino de Tegucigalpa.

Los goles de Olimpia los marcaron el colombiano Javier Estupiñán y el hondureño Alexander López, informó La Tribuna de Honduras.

Motagua fue dirigido por el argentino Diego Martín Vásquez y contó con su compatriota Jonathan Rougier (ex Defensores de Pronunciamiento).

El arquero Sebastián López pasó al Cobresal de chile

El arquero argentino Sebastián López, de 32 años, que viene de jugar en Jaguares de Córdoba de Colombia, se incorporó a Cobresal de la Primera B de Chile, informó la página web de la institución trasandina.

López, que se inició en Banfield donde debutó en Primera en 2006, jugó también en los clubes chilenos Deportes Antofagasta y Deportes Temuco; y en Uniautónoma de Colombia.

Ángel Luna llegó a Villa San Carlos de la Primera B

El mediocampista uruguayo Ángel Luna, de 28 años, que viene de jugar en Liverpool de Uruguay, se incorporará a Villa San Carlos de la Primera B.

El futbolista, que finalizó su contrato con Liverpool llega al equipo de Berisso a requerimiento de su técnico Jorge Vivaldo, que lo dirigió en Sud América de Uruguay.

Luna también pasó por Villa Dálmine, Flandria y Cerro de Montevideo.