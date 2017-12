Mohamed adelantó que desea quedarse en México y se alejó de Independiente

El entrenador Antonio Mohamed, candidato a reemplazar a Ariel Holan, aseguró que se quedará en Rayados de Monterrey tras ganar la Copa México con su equipo al vencer al Pachuca por 1-0 y, de esta manera, confirmó que no regresará a Independiente.

“Estoy comprometido con Monterrey, no le puedo fallar a toda la afición que me respaldó en momentos difíciles. Estoy con los jugadores y la directiva”, señaló Mohamed luego de la obtención del título.

El técnico se mostró contento después de que los hinchas corearan el cántico “Turco, Turco” y manifestó: “Me emocionan con el canto y, de mi parte, me queda seguir comprometido con el club”.

De esta forma, Mohamed le bajó el pulgar a la posibilidad de volver a dirigir a Independiente porque, si bien no era uno de los principales candidatos, estaba en carpeta de los dirigentes del club de Avellaneda.

Mohamed dirigió a Independiente en 2010 donde tuvo una buena campaña en el torneo local, pero su consagración fue al ganar la Copa Sudamericana tras vencer al Goiás Esporte Clube de Brasil en la final y en 2011 emigró al Tijuana de México.

Tras la salida de Holan, el Rojo necesita resolver quién será el nuevo técnico. Los dirigentes tienen como principal objetivo traer a Matías Almeyda, quien tiene trabajo en las Chivas de Guadalajara. Otros candidatos son Pablo Guede, Eduardo Domínguez y Frank Kudelka.