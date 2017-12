Lucas Pratto jugó un partido a beneficio y no habló de River Plate

Lucas Pratto y Lucas Wilchez cumplieron con su palabra y fueron ayer el centro de atención del partido a beneficio de Defensores de Cambaceres, que ambos pensaron para ayudar al club que los vio nacer futbolísticamente, y que se publicitó con el lema “El Rojo de Ensenada te necesita”.

Pratto, actualmente atacante de San Pablo de Brasil, en diálogo con Télam manifestó que “es un placer poder darle una mano a Cambaceres, uno no se debe olvidar de los orígenes y siempre que se puede estoy dispuesto a ayudar. Esta cancha me trae lindos recuerdos de los comienzos y es una linda manera de terminar el año”.

“De los rumores de River prefiero no hablar, son cosas que tienen que arreglar los clubes y no es bueno meterse. En San Pablo tuvimos un año muy difícil pero por suerte lo pudimos sacar adelante y hasta llegamos a la Libertadores”, agregó Pratto.

También se refirió a la selección y puntualizó que “nunca pierdo las esperanzas, fue muy lindo ponerme esa camiseta, aunque la verdad, con Sampaoli (Jorge) nunca hablé. No tuve diálogo con nadie del cuerpo técnico. Por mi parte queda hacer lo mejor posible en el club y después uno no decide”.

Por su parte, Lucas Wilchez, quien juega en Arsenal de Sarandí, resaltó que “con Lucas (Pratto) no nos conocíamos pero estos días que hablamos mucho tuvimos muy buena onda. Fue el club el que nos propuso hacer este partido y por suerte nos pudimos juntar y armar algo lindo para dar una mano”.

Entre los futbolistas se destacó la presencia de Agustín Allione y Juan Ignacio Sills, amigos de Pratto de la época de Vélez Sarsfield, y jugadores históricos de Cambaceres como José Luis Calderón y Pablo Casado. El resultado no se tuvo en cuenta, hubo goles de Pratto y de Casado, y la fiesta fue completa.

En el estadio “12 de Octubre” hubo algo más de mil personas. La entrada tenía un valor de 100 pesos y además había que colaborar con un alimento no perecedero. También hubo shows musicales a cargo de Jorge Vázquez y del grupo de cumbia Apolo.

La tarde benéfica en Ensenada comenzó con un partido de fútbol femenino, dónde las chicas de Cambaceres vencieron 6 a 0 a su similar de Defensa y Justicia. Luego fue el turno del supersenior del Rojo de Ensenada ante su similar de Gimnasia, donde se destacó la presencia de Rolando Mannarino, Mario Saccone y Jorge Merlo.